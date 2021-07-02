《鍾之日記》７月開局弱，外資見流走

《鍾之日記》７月２日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



下半年首個交易日，雖然隔晚美股表現造好，但受累Ａ場下滑，香江魚缸高開低走，一度挫

近６００點，最終恆指收報２８３１０，跌５１７點或跌１﹒８％，主板成交１７５８﹒８８億

元。

中共總書記習近平１日在中國共產黨成立百年慶典上表示，中國人民也絕不允許任何外來勢

力欺負、壓迫、奴役，令海外投資者可能有些不安。滬深股市１日開局告跌後，今日沽壓有增無

減。滬股通、深股通今日恢復交易，外資出逃，全日淨流出８６﹒０２億元人民幣，流出規模創

去年９月２４日以來多。加上人民銀行逆回購操作規模在７月１日立即重回１００億元人民幣，

向市場發出不會寬鬆信號，權重金融股集體重挫，滬綜指收市大挫１﹒９５％，跌幅創３月８日

以來最大，報３５１８﹒７６點；深成指急插２﹒４５％，創業板指瀉３﹒５２％。兩市全日成

交１００２９億元，按日微跌１﹒７％。



＊傳馬雲蔡崇信抵押股份借錢，阿里２１０元仍有支撐＊



英國《金融時報》報道，阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲和副主席蔡崇信兩人，將一大

部分所持的阿里巴巴股權質押給了包括瑞銀集團、瑞信集團和高盛集團在內的投資銀行，以獲取

大量貸款，但報道未有透露具體金額。

報道指，質押活動從２０１４年阿里巴巴在美國上市就已開始。據悉，馬雲和蔡崇信合計持

有３５０億美元阿里巴巴股權。而阿里巴巴方面指，其聯合創始人馬雲及其關聯公司目前沒有任

何以公司股票為抵押的未償還貸款；而蔡崇信以股票為抵押的未償還貸款很容易管理，因審慎的

貸款╱價值比率在觸發保證金催繳方面，提供了巨大緩衝空間。

消息傳出後，阿里午後跌幅稍有擴大，但在２１０元仍有支持，收市挫３﹒６％，報２１２

元。

廣東省市場監督管理局近日答覆人大的建議時透露，競爭執法將被突出，重點加強對大型互

聯網平台「二選一」「大數據殺熟」「封禁」等行為的執法規制。其他科網股同樣告跌，微盟

（０２０１３）重挫７﹒１％，美團（０３６９０）失守１００天線後愈踩愈深，收挫５％，小

米跌３％，騰訊（００７００）亦軟１﹒６％。

近月屢傳債務問題的恆大（０３３３３）主席許家印受邀觀禮中國共產黨成立１００周年大

會，許家印擁有逾３５年的共產黨黨齡。有市場人士認為，有關消息是恆大與國內官員交往密切

的信號，亦表明了政府對恆大地位的取態。恆大今日抗跌力有所增強，全日僅微跌０﹒６％。



＊港澳通關諸多限制，濠賭股急散水＊



香港疫情日漸緩和，近期屢有消息指，香港和澳門計劃在７月中旬恢復有限度港澳通關，來

回兩地毋須隔離檢疫。雖然澳門衞生局代表戴華浩１日表示，港澳通關暫未確定實施日期，但澳

門與香港政府已就往來兩地居民通關便利措施安排初步達成共識，具體安排及方案將適時公布。

據悉，港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）及各船公司已收到通知，將於１１日啟航。

即使港澳恢復免隔離檢疫通關，入境澳門的香港旅客也有較高防疫要求，包括須完成接種兩

劑疫苗１４天，出發前要取得持有４８小時內核酸檢測證明，入境澳門後亦須接受多次核酸檢測

。香港旅客在酒店範圍內的活動亦被限制，包括禁止使用酒店游泳池及其他水上設施。

另外，香港旅客入境澳門人士的健康碼將標記為藍色，需入住酒店的指定樓層，且不可參與

任何不戴口罩的活動或聚會，不得進入酒吧、卡拉ＯＫ等場所。惟上述通關安排仍要待港府訪京

團與中央商討後才能正式拍板。

香港旅客入境澳門的要求及限制多到令市民卻步，加上香港今日新增１１宗確診個案打破

「清零」，看來港澳通關再次遙遙無期。濠賭股集體散水，銀河娛樂（０００２７）挫２％，永

利澳門（０１１２８）跌０﹒３％，新濠國際（００２００）軟１﹒７％，金沙（０１９２８）

跌０﹒８％，美高梅中國（０２２８２）急跌３﹒９％。



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式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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