【聚焦數據】中國６月財新製造業ＰＭＩ微降至５１﹒３，三個月低

《經濟通通訊社２日專訊》２０２１年６月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）較上個

月微跌０﹒７個百分點至５１﹒３，遜於預期的５１﹒８，為三個月以來低。數據反映製造業供

給與需求增速放緩，產出增長為１５個月以來最弱，新出口訂單略有增加，用工明顯改善，價格

漲幅高位回落，下半年將面臨經濟下行與通貨膨脹雙重挑戰。

這與國家統計局公布的製造業ＰＭＩ走勢大致一致，６月官方製造業ＰＭＩ回落０﹒１個百

分點至５０﹒９，連續三個月走低。



＊新訂單指數錄三個月低，成本漲幅放緩壓力轉嫁需求側＊



而財新中國製造業ＰＭＩ分項指數中，新訂單指數錄得三個月來最低，新出口訂單指數僅略

高於榮枯分界線，受訪企業表示近期國內外疫情反復對供求兩側均有負面影響。６月採購活動增

速同樣放緩，整體僅有小幅擴張。

持續攀升的價格指數略有放緩。６月中國製造業平均投入成本漲幅有所放緩，但仍屬顯著。

主要原因在於金屬和燃料等生產資料價格上漲，加劇了成本負擔。部分製造商選擇上調銷售價格

，成本端壓力傳導至需求側，出廠價格走勢與投入價格一致，但漲幅較５月明顯放緩。

就業方面，製造業企業繼續增加用工，就業連續第三個月保持擴張，就業指數錄得近七個月

最高。與此同時，積壓業務量連續第四個月上升，但積壓率尚小。

６月採購庫存指數今年以來首次升入擴張區間，為交付訂單，部分企業增加動用現有產成品

庫存，導致製造業成品庫存降幅擴大，產成品庫存指數創２０１６年５月以來新低。（ａｃ）

