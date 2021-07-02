  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/07/2021 08:09

【聚焦數據】中國６月財新製造業ＰＭＩ微降至５１﹒３，三個月低

　　《經濟通通訊社２日專訊》２０２１年６月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）較上個
月微跌０﹒７個百分點至５１﹒３，遜於預期的５１﹒８，為三個月以來低。數據反映製造業供
給與需求增速放緩，產出增長為１５個月以來最弱，新出口訂單略有增加，用工明顯改善，價格
漲幅高位回落，下半年將面臨經濟下行與通貨膨脹雙重挑戰。
　　這與國家統計局公布的製造業ＰＭＩ走勢大致一致，６月官方製造業ＰＭＩ回落０﹒１個百
分點至５０﹒９，連續三個月走低。

＊新訂單指數錄三個月低，成本漲幅放緩壓力轉嫁需求側＊

　　而財新中國製造業ＰＭＩ分項指數中，新訂單指數錄得三個月來最低，新出口訂單指數僅略
高於榮枯分界線，受訪企業表示近期國內外疫情反復對供求兩側均有負面影響。６月採購活動增
速同樣放緩，整體僅有小幅擴張。
　　持續攀升的價格指數略有放緩。６月中國製造業平均投入成本漲幅有所放緩，但仍屬顯著。
主要原因在於金屬和燃料等生產資料價格上漲，加劇了成本負擔。部分製造商選擇上調銷售價格
，成本端壓力傳導至需求側，出廠價格走勢與投入價格一致，但漲幅較５月明顯放緩。
　　就業方面，製造業企業繼續增加用工，就業連續第三個月保持擴張，就業指數錄得近七個月
最高。與此同時，積壓業務量連續第四個月上升，但積壓率尚小。
　　６月採購庫存指數今年以來首次升入擴張區間，為交付訂單，部分企業增加動用現有產成品
庫存，導致製造業成品庫存降幅擴大，產成品庫存指數創２０１６年５月以來新低。（ａｃ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話30/06/2021
【半年結－七月翻身?】港股半年彈逾兩千點 七月有望挑戰三萬關
中國故事30/06/2021
《神州經脈》滬指半年漲3%創板飆17%　官方PMI連跌三個月
財經熱話30/06/2021
【半年結－七月翻身?】大市六月未見絕！可選科網、車、油股部署
板塊分析30/06/2021
擁兩大潛力平台　匯量科技前途無量
財經熱話30/06/2021
和黃醫藥首掛高收五成，每手賺10100元
剖析天下30/06/2021
通脹持續與否難料　懶人抗通脹ETF之選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞TANITA BC-402智能體組成磅

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金