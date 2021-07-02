《Ａ股行情》外資急撤８６億創９個月高，滬指收挫近２％權重股插

《經濟通通訊社２日專訊》滬深股市周四（１日）下半年開局告跌後，今日沽壓有增無減。

滬股通、深股通恢復交易，外資全日淨流出８６﹒０２億元（人民幣．下同），流出規模創去年

９月２４日以來多。前期熱門的醫藥、釀酒等板塊集體熄火；７月首個交易日，人民銀行逆回購

操作規模立即重回１００億元，權重金融股集體重挫。

滬深股市各大指數低開後進一步承壓，午後愈跌愈深，滬綜指收市大挫１﹒９５％，跌幅創

３月８日以來最大，報３５１８﹒７６點；深成指急插２﹒４５％，創業板指瀉３﹒５２％。

而據英國《金融時報》最新報道，阿里巴巴（０９９８８）創辦人馬雲和副主席蔡崇信兩人

，將一大部分所持的阿里巴巴股權質押給投資銀行，以獲取大量貸款。據悉，馬雲和蔡崇信合計

持有３５０億美元阿里巴巴股權。

兩市全日成交１００２９億元，按日微跌１﹒７％。



＊大摩下調行業評級，地產股捱沽＊



摩根士丹利下調中國房地產行業的評級至「與大盤同步」，認為中國當局可能採取措施為過

熱的市場降溫，並進一步促使地產商削減債務水平。預料中國將通過收緊融資渠道和為貸方設置

與房地產相關的貸款上限，繼續推進去槓桿化進程，預計其所覆蓋的開發商２０２１財年的毛利

率將下降０﹒４個百分點。

地產股今日普遍下挫，格力地產（滬：６００１８５）瀉６﹒２％，新城控股

（滬：６０１１５５）挫４﹒４％，萬科Ａ（深：０００００２）跌３﹒７％，保利地產

（滬：６０００４８）跌３﹒６％。



＊外資急走白酒跳水，熱炒創板股熄火＊



中共總書記習近平昨日在中國共產黨成立百年慶典上表示，中國人民也絕不允許任何外來勢

力欺負、壓迫、奴役，令海外投資者可能有些不安。外資急流走逾８６億元，被視為寵兒的白酒

股集體跳水，山西汾酒（滬：６００８０９）瀉６﹒１％，古井貢酒（深：０００５９６）挫５

﹒７％，「股王」茅台（滬：６００５１９）跌４﹒４％，報２０１３元；另一隻龍頭五糧液（

深：０００８５８）亦挫４﹒１％。

創業板指上半年漲超過１７％，惟指數今日急瀉３﹒５２％，多隻此前熱炒的成份股散水，

邁瑞醫療（深：３００７６０）瀉９﹒１％，泰格醫藥（深：３００３４７）插６﹒１％，藍思

科技（深：３００４３３）跌５﹒３％，愛爾眼科（深：３０００１５）跌４﹒２％。（ａｃ）





表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ５０８１．１２ －２．８４



上證綜合指數 ３５１８．７６ －１．９５ ４５２３．００

深證綜合指數 ２３９６．７８ －１．８６ ５５０６．００



上證Ｂ股指數 １１９５．７５ －０．１７ ０．８３

深證Ｂ股指數 ２５３．３７ －０．５３ １．３４



上證１８０指數 １０２９５．９９ －２．８２

上證３８０指數 ６０９６．９７ －１．３２



深證成份指數 １４６７０．７１ －２．４５

中小創新指數 ２３３０．３９ －０．１７

深圳創業板指數 ３３３３．９０ －３．５２

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