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02/07/2021 13:00

《神州縱橫－凌昆》中俄合力抗美格局形成

　　《神州縱橫》Ｇ７會後美國組建了反華「新八國聯軍」，中國與美國為首的兩大陣營對抗格
局初步形成，但其他還有一些重要的元素仍須考慮，才能全面體會新格局下的新形勢，也只有如
此中國才能部署針對性的反制策略。
　
＊美難離間中俄＊
　
　　美國要包圍中國在歐美聯盟外很重要的部署是拉撤中國周邊三強：俄印日等三國。日本早已
全面倒向美國，印度也正逐步走向美國（或暗地裏已全面倒向美國），剩下的俄羅斯便成了重點
拉攏對象，故Ｇ７會後拜登在瑞士與普京進行了峰會。拜登上台後十分敵視俄羅斯，還對普京作
人身攻擊，但忽然轉態尋求會面，想離間中俄的司馬昭之心路人皆知。他還想通過全面改變普京
的「不當行為」，並以作衝擊美俄關係作威脅。顯然拜登想施壓要普京服從美國，包括疏遠中國
，其志不小。可惜普京早已洞悉拜登心思。特在峰會前記招表白：俄中關係處於歷史新高，中國
不以俄為敵而俄亦不視中國為威脅，且喜見中國發展進步。他還提醒美國：按購買力平價計中國
ＧＤＰ已是世界第一，暗示美國已非「一哥」，俄羅斯與真正「一哥」合作自屬合理選擇。對峰
會結果拜登稱「有建設性」，並恢復了雙方大使就任，但實際情況為何由一小事可知。峰會後拜
普各自記招，拜登只見了半小時便怱怱離去，ＣＮＮ的記者卻追問有否改變普京會說如何有建設
性。這些本是平常問題，但拜登急速轉身向記者怒目手指，並以粗口罵之，隨後到機場準備回國
時冷靜下來，自覺失態而道歉。　
　
＊中俄經濟互補性強＊
　
　　顯然峰會毫無成果且被普京硬頂，令拜登撇了一肚子氣，故被記者挑起便即時爆發。其實俄
美矛盾之深不下於中美矛盾，故想離間中俄幾不可能：（一）美國國內反俄思維根深蒂固令拜登
不能妥協，想拉攏普京卻連一點「見面禮」（如放寬一些制裁）也沒有，普京自難有善意回應。
（二）普京乃蘇聯忠心舊臣，因蘇聯瓦解對美懷恨甚深，極不信任美國。（三）美俄間歷史遺留
的摩擦熱點甚多，如歐洲、東歐（尤其烏克蘭）及中東等，地緣鬥爭範圍比中美間的更廣闊。
（四）中俄間經濟互補性強關係日增，尤其俄羅斯經濟在西方制裁下對華依賴日深，原材料更多
輸出中國，工業品更多由中國輸入，並開始全國去美元化。這頂住了俄羅斯經濟，令其在西方面
前可抬起頭來。如俄羅斯聯美反華而中國輸了，俄羅斯即成了美國附屬，但如聯中抗美則可保中
俄平等夥伴地位不懼西方，並由此保住獨立自主，故俄羅斯選了唯一的正確路向。因此中俄聯手
（最近還加上白俄）對抗以美國為首西方的新冷戰格局正在形成，今後中國的經濟開放特別是
「一帶一路」策略也須因此作出適當調整。《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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