《神州縱橫－凌昆》中俄合力抗美格局形成

《神州縱橫》Ｇ７會後美國組建了反華「新八國聯軍」，中國與美國為首的兩大陣營對抗格

局初步形成，但其他還有一些重要的元素仍須考慮，才能全面體會新格局下的新形勢，也只有如

此中國才能部署針對性的反制策略。



＊美難離間中俄＊



美國要包圍中國在歐美聯盟外很重要的部署是拉撤中國周邊三強：俄印日等三國。日本早已

全面倒向美國，印度也正逐步走向美國（或暗地裏已全面倒向美國），剩下的俄羅斯便成了重點

拉攏對象，故Ｇ７會後拜登在瑞士與普京進行了峰會。拜登上台後十分敵視俄羅斯，還對普京作

人身攻擊，但忽然轉態尋求會面，想離間中俄的司馬昭之心路人皆知。他還想通過全面改變普京

的「不當行為」，並以作衝擊美俄關係作威脅。顯然拜登想施壓要普京服從美國，包括疏遠中國

，其志不小。可惜普京早已洞悉拜登心思。特在峰會前記招表白：俄中關係處於歷史新高，中國

不以俄為敵而俄亦不視中國為威脅，且喜見中國發展進步。他還提醒美國：按購買力平價計中國

ＧＤＰ已是世界第一，暗示美國已非「一哥」，俄羅斯與真正「一哥」合作自屬合理選擇。對峰

會結果拜登稱「有建設性」，並恢復了雙方大使就任，但實際情況為何由一小事可知。峰會後拜

普各自記招，拜登只見了半小時便怱怱離去，ＣＮＮ的記者卻追問有否改變普京會說如何有建設

性。這些本是平常問題，但拜登急速轉身向記者怒目手指，並以粗口罵之，隨後到機場準備回國

時冷靜下來，自覺失態而道歉。



＊中俄經濟互補性強＊



顯然峰會毫無成果且被普京硬頂，令拜登撇了一肚子氣，故被記者挑起便即時爆發。其實俄

美矛盾之深不下於中美矛盾，故想離間中俄幾不可能：（一）美國國內反俄思維根深蒂固令拜登

不能妥協，想拉攏普京卻連一點「見面禮」（如放寬一些制裁）也沒有，普京自難有善意回應。

（二）普京乃蘇聯忠心舊臣，因蘇聯瓦解對美懷恨甚深，極不信任美國。（三）美俄間歷史遺留

的摩擦熱點甚多，如歐洲、東歐（尤其烏克蘭）及中東等，地緣鬥爭範圍比中美間的更廣闊。

（四）中俄間經濟互補性強關係日增，尤其俄羅斯經濟在西方制裁下對華依賴日深，原材料更多

輸出中國，工業品更多由中國輸入，並開始全國去美元化。這頂住了俄羅斯經濟，令其在西方面

前可抬起頭來。如俄羅斯聯美反華而中國輸了，俄羅斯即成了美國附屬，但如聯中抗美則可保中

俄平等夥伴地位不懼西方，並由此保住獨立自主，故俄羅斯選了唯一的正確路向。因此中俄聯手

（最近還加上白俄）對抗以美國為首西方的新冷戰格局正在形成，今後中國的經濟開放特別是

「一帶一路」策略也須因此作出適當調整。《資深評論員 凌昆》



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