《股林淘金－林家亨》美股仍創高，港股等消化

《股林淘金》美國昨天（１日）公布的經濟數據顯示，６月份美國製造業擴張步伐穩定，但

價格指數上升，美股三大指數繼續反覆上升，標普５００指數再創新高紀錄，道指上升１３１點

。電能汽車股板塊中小鵬、蔚來及理想汽車股價普遍回落，拖累比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ回

吐１﹒９８％，折合港元大約２２７﹒７元，其他港股ＡＤＲ收市價表現不一，網易

（０９９９９）微升０﹒７０元、京東（０９６１８）跌回至３００﹒７元，三大油股普遍上升

。

預計今日（２日）港股早上在保歷加通道中軸線２８８１９點上下窄幅拉鋸，恆指或朝向溫

和調整，之後視乎Ａ股表現，在７月初期有機會如５、６月份般先低後高，在２８５００至

２９０００點之間橫回拉鋸調整，整固後才再恢復上升趨勢，在調整期內仍然是以吸納汽車股為

主，靜待汽車股在金九銀十的高潮出現。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份



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