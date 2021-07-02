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02/07/2021 09:10

《股林淘金－林家亨》美股仍創高，港股等消化

　　《股林淘金》美國昨天（１日）公布的經濟數據顯示，６月份美國製造業擴張步伐穩定，但
價格指數上升，美股三大指數繼續反覆上升，標普５００指數再創新高紀錄，道指上升１３１點
。電能汽車股板塊中小鵬、蔚來及理想汽車股價普遍回落，拖累比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ回
吐１﹒９８％，折合港元大約２２７﹒７元，其他港股ＡＤＲ收市價表現不一，網易
（０９９９９）微升０﹒７０元、京東（０９６１８）跌回至３００﹒７元，三大油股普遍上升

　　預計今日（２日）港股早上在保歷加通道中軸線２８８１９點上下窄幅拉鋸，恆指或朝向溫
和調整，之後視乎Ａ股表現，在７月初期有機會如５、６月份般先低後高，在２８５００至
２９０００點之間橫回拉鋸調整，整固後才再恢復上升趨勢，在調整期內仍然是以吸納汽車股為
主，靜待汽車股在金九銀十的高潮出現。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有上述比亞迪股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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