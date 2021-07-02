《全球視野－胡一帆》了解中美關係

《全球視野》中美關係依然處於較「冷靜」的水準，貿易與氣候談判方面傳來好消息，但在

其他問題上分歧依舊。

美國總統拜登上台後中美的首次經貿對話會（５月份舉行）是坦誠而有建設性的。在此之前

，全球領導人氣候峰會於４月份舉行，會議宣布了具體的應對氣候變化的目標。這些都意味著中

美兩國仍有意願在雙方具有共同利益的領域展開合作。

然而，中美關係依然緊張，而且考慮到兩國的根本性分歧，緊張關係可能還會不時加劇。在

６月１１－１３日舉行的七國（Ｇ７）峰會上，拜登總統聯合美國的盟友在人權、地緣政治以及

新冠疫情溯源等議題上對抗中國。然而，最終Ｇ７峰會公報的措辭較此前華盛頓聲明有所軟化，

在一些具體議題上對中國的直接指責並未出現在最終公報中。這反映出歐洲各國在對華立場上存

在分歧，有媒體報導稱，意大利和德國領導人使得公報中的部分強硬措辭最終有所軟化。這也表

明美國無法將自己的所有觀點加諸其他Ｇ７國家，這或許有助於緩解中美緊張局勢，避免雙方採

取極端措施。這種措辭強硬但不會付諸極端行動的「新常態」應該有利於全球經濟和資本市場。



重要事件：

＊金融╱資本市場

６月１０日，中國通過了首部《反外國制裁法》，此舉旨在反制美國與歐盟對中國官員和主要中

資公司的制裁。該法律主要針對參與制定或實施對華制裁措施的個人或組織，為中國採取相應反

制措施提供了法治保障，例如不予簽發來華簽證、扣押在華財產、禁止與中國機構進行商業交易

等。

中國將以怎樣的頻率以及在多大範圍內使用此項新法律還不得而知，但預計這將為中國針對外國

對華採取的單邊及歧視性措施進行反制奠定了強大的法律基礎。



＊經貿

中國與美國在５月２６日舉行了拜登上任以來的首次經貿對話會，雙方同意今後將舉行更多類似

會議。



＊科技

６月９日，拜登政府宣佈撤銷特朗普執政時期對中國社交軟體ＴｉｋＴｏｋ和微信的禁令，代之

以一項新的行政命令。新行政令不針對任何具體公司，但是有可能比特朗普政府更廣泛地打壓中

國應用程式。

６月３日，拜登簽署一項行政命令，禁止美國實體向５９家中國公司投資，聲稱這些中國公司與

國防或監控技術有關，該行政命令於８月２日開始生效。自８月２日起，美國投資者有１２個月

的時間交易這些公司的股票，之後將需要獲得美國財政部的特殊審批才能賣出這些股票持倉。



＊地緣政治╱外交

６月１３日公布的Ｇ７峰會公報提到一系列與中國相關的議題，主要是有關新疆維吾爾自治區和

香港特別行政區的人權和自由，對東海和南海局勢的關注，以及要求在中國等國家進行新冠病毒

溯源的第二階段調查等。不過，公報措辭比原先預計的要軟。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管 胡一帆》



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