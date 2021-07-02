《陶冬天下－陶冬》聯儲失去了耐心？

《陶冬天下》２０２１年６月１６日，對於資本市場是重要的一天。聯儲公開市場委員會公

布了政策利率的前瞻性指引，俗稱點陣圖。主張加息的決策者首次超過不主張加息的，點陣圖顯

示ＦＯＭＣ可能在２０２３年加息兩次。鮑威爾在記者會上，一改之前輕描淡寫的手法，主動提

及通貨膨脹超預期的風險。



其實，這次會議並沒有上調利率，也沒有改變購債計劃的節奏，改變了的是聯儲的心態。在

過去一年中，美國貨幣當局不斷強調政策耐心，原以為達成政策目標而等待，不急於退出ＱＥ政

策。面對上升的通貨膨脹數字，鮑威爾為首的聯儲高官一致認定是暫時的，通脹不過是幾個過渡

性因素所造成的數據噪音，不值得為此修改政策立場。



這次不同了。經濟復甦提速、低端工資大漲，令聯儲需要重新審視經濟環境，審視賴以決策

的基本面因素。此次經濟衰退源自疫情，生產和消費活動的大停頓乃是史無前例的，之後的修復

過程也與正常的周期現象不同。經濟復甦尚需時日，通貨膨脹已經降臨；就業復甦遭遇障礙，但

是低端工資卻已大幅提升；消費物價上揚，金融資產價格更是一飛沖天；產業鏈、運輸鏈斷裂觸

發各種供應缺口；疫情反復可能構成難以評估量化的不確定性。



聯儲在沒有政策航海圖的情況下，駕駛著流動性巨輪前行。它的條件反射式反應就是寧慢勿

快。這是聯儲強調「耐心」，主張通脹的過渡性質的主要原因，簡而言之，就是「摸著石頭過河

」。



然而，目前所見的通脹壓力中，相當一部分明顯不是暫時性的，並可能帶起物價的連鎖反應

，貨幣決策者必須對此作出反應。聯儲政策運作向來有雙目標，就業和物價。過去一年中，經濟

形勢奇差，通貨膨脹不興，聯儲可以單方向地針對就業修復發力。從聯儲資產負債表和政策利率

水平看，美國的貨幣政策之寬鬆都是史無前例的。



隨著通貨膨脹由地平線升起，聯儲已經沒有能力再單方向操作了，它必須同時兼顧增長目標

和通脹目標。這是本次ＦＯＭＣ會議所要表達的政策訊息。



聯儲是不是會心甘情願地迅速將貨幣環境正常化呢？筆者認為不會。儘管通脹顯現，經濟復

甦仍見曲折，而且瓶頸現象比比皆是，復甦的基礎並不牢靠。這是聯儲的心病，收水過早也是學

術界、政界對上一輪ＱＥ的一個批評。拜登政府正在大搞財政赤字擴張，政府的財政缺口巨大，

惟有依靠聯儲的ＱＥ來買單，過早或過度收緊銀根、調高利率可能帶來災難性後果。



筆者認為聯儲已經到了不得不正視物價快速上升的地步了，但是心裏並不情願迅速地推進貨

幣環境正常化。一看市場認為貨幣政策轉鷹，鮑威爾馬上再次出現，修改自己的語境，引導市場

的情緒。



形鷹實鴿是筆者對此屆聯儲的判斷。面對通脹壓力，在表達上必須做好功夫，但是在未來相

當一段時間，聯儲的政策操作手法估計是說得多做得少，出手注重象徵意義，確保流動性依然維

持在十分寬鬆的水平，加息則能拖即拖。



預計聯儲今年第四季度開始減少購債額度、停止非國債資產收購，明年中前後收縮資產負債

表。２０２３年下半年緩慢地進入龜步加息程序。從紙面上看，流動性一年後見頂，利率兩年後

回升，但是貨幣環境依然是極其寬鬆的，資金成本仍舊是荒謬的低廉。筆者相信，聯儲維持ＱＥ

的耐心仍在，只是礙於通脹壓力需要做一點事情。



那麼這對市場意味著甚麼？浩如煙海的流動性環境中，略微抽水其實未必可以感覺得到。筆

者認定在可預見的未來，美國乃至全世界的流動性仍會處在極高的水平，聯儲的邊際操作不至於

影響貨幣政策的全局。



但是聯儲的貨幣政策會出現雙邊波動，聯儲也無力再無條件、無底線地為金融市場保駕護航

。少了央媽的呵護，市場和金融價格面臨更大的不確定性，資金需要據此調整風險權重、調整槓

桿水平。



６月份ＦＯＭＣ會議的最大意義，在於「央媽紅利」的消失，在於資金對未來市場風險的重

估。《陶冬》



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