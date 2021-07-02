【企業盈喜】紫金礦業（０２８９９）料中期盈利增最多１﹒７３倍

《經濟通通訊社２日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，預期截至

６月３０日止中期盈利按年增長介乎約１﹒５６至１﹒７３倍，至介乎６２億至６６億元人民幣

。

該集團指，業績預增的主要原因是期內把握市場機遇，積極組織生產，主營礦產品金、銅和

鋅等產量同比上升，而期內銅和鋅等金屬價格同比大幅上漲，並且不斷加強內部管理，挖潛增效

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