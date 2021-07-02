【企業盈喜】招商證券（０６０９９）料中期純增最多３７％

《經濟通通訊社２日專訊》招商證券（０６０９９）（滬：６００９９９）公布，預期截至

６月３０日止中期純利同比增加２７％至３７％，至５５億元（人民幣．下同）至５９﹒３７億

元，扣除非經常性損益的淨利潤同比增加２５％至３５％，至５４﹒１５億元至５８﹒４９億元

。

該集團指，今年上半年，國內資本市場發展良好，市場交投活躍，該集團把握機遇，開拓進

取，上半年經紀業務、投資業務收入和投資銀行業務收入均較去年同期穩步增長。（ｗｈ）

