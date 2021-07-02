《日入而息》馬雲等抵押阿里股份換取貸款，歸創通橋暗盤收升三成

《今天重點》﹡英國金融時報表示馬雲與蔡崇信將所持阿里巴巴（０９９８８）股權質押以

獲取貸款

﹡港交所歐冠昇指正與相關監管機構就拓展南向債券通緊密合作；債券通董事

長張漪指穩步推進債券市場高水平雙向發展；債券通公司指市場對人幣資產

需求增，新債易將推新功能

﹡羅兵咸料今年本港新股集資額５０００億，將躋身全球三甲；羅兵咸料今年

有５至６家與ＥＳＧ相關公司上市，集資逾５００億

﹡歸創通橋（０２１９０）暗盤收升三成，每手賺６４５０元

﹡李嘉誠及李澤鉅續增持長實（０１１１３）１６８﹒５萬股

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒１５％，上半年累升６﹒９％

﹡澳門６月博彩收入逾６５億澳門元，按年大漲８﹒１３倍；澳門６月賭收按

年升８倍但創今年單月新低，上半年較疫前低６７％



《即日市況》﹡７月首日失多條平均線，低收５１７點報２８３１０，美團跌近半成



《深滬股市》﹡外資急撤８６億創９個月高，滬指收挫近２％權重股插



《美元匯價》﹡市場忽視歐洲良好經濟表現，可伺機買入歐元；歐元最新報１﹒１８２５

╱２９，日圓最新報１１１﹒３８╱４０



《公司業績》﹡翠華控股（０１３１４）年度虧損收窄至１﹒２４億元，不派息

﹡耀萊集團（００９７０）年度溢利增２４％，不派息

﹡先施（００２４４）年度虧損收窄至１﹒４５億，營業額跌３３％，不派息

﹡金利豐（０１０３１）年度盈利大減近８９％，不派息

﹡惠生國際（０１３４０）年度虧損收窄至３６６３萬元人民幣不派息，今早

復牌



《公司資訊》﹡壹傳媒澄清集團並非停運

﹡據報康諾亞生物（０２１６２）以５３﹒３元上限定價，籌約３１億元

﹡小米（０１８１０）入股霖鼎光學，後者從事電子測量儀器、光學儀器製造

等

﹡中國船舶（０３８７７）控股股東重組

﹡中銀香港（０２３８８）香港在人民幣國際化中有積極作用，倡續提供流動

性支持

﹡內地私募大佬李馳回應清倉中國平安：賣出不代表看空

﹡日本城３０周年，推出網店買３００元送２００元優惠

﹡世邦魏理仕收購博彩業投行機構Ｕｎｉｏｎ Ｇａｍｉｎｇ

﹡丘鈦（０１４７８）分拆昆山丘鈦微電子深圳創業板上市申請獲受理

﹡石四藥（０２００５）利奈唑胺葡萄糖注射液獲國家藥監局生產批件

﹡自動系統（００７７１）擬出售納斯達克上市公司ＧＤＨ股份

﹡位元堂（００８９７）出售深水埗商舖作價２８４０萬元

﹡完美醫療（０１８３０）上季銷售４﹒２億元按年升３１％；完美醫療料未

來一年全球開２０間店，未來兩年純利「翻兩翻」

﹡希慎（０００１４）響應消費券及疫苗計劃，推「全民三重賞」總值逾千萬

元

﹡金奧（００００９）訂立重組及修訂契據，融資由控股股東作股份質押

﹡南岸（００５７７）、利標（００７８７）等多隻股份停牌，待刊發年度業

績

﹡英國金融時報表示馬雲與蔡崇信將所持阿里巴巴（０９９８８）股權質押以

獲取貸款

﹡康方生物（０９９２６）肺癌新藥上市申請獲受理

﹡華寶（００３３６）接獲廣東中煙採購訂單，共涉逾５５０９萬元人民幣

﹡雷蛇（０１３３７）雷蛇商業服務與ＳｈｏｐｅｅＰａｙ達成合作，提供支

付服務

﹡遠大醫藥（００５１２）入股生科公司，涉１﹒５億美元

﹡金地商置（００５３５）６月合約銷售總額按年跌約２７﹒８％

﹡大發地產（０６１１１）首６個月合同銷售按年升約１３０％

﹡中國新城鎮（０１２７８）截至６月底固定收益類項目投資組合總額約

７﹒９億元人民幣

﹡ＩＮＦＩＮＩＴＹ Ｌ＆Ｔ（０１４４２）拿督陳志勇獲委任為董事會主席

﹡大唐集團控股（０２１１７）６月份合約銷售金額６０﹒７９億元人民幣

﹡李嘉誠及李澤鉅續增持長實（０１１１３）１６８﹒５萬股

﹡恆宇集團（０２４４８）大灣區增設總部及不同據點

﹡當代置業（０１１０７）６月份合約銷售額按年增長２１﹒１％

﹡鱷魚恤（００１２２）不知悉近日股份價格及成交量變動的任何原因

﹡普匯中金（００９９７）附屬訂新擔保協議及新顧問服務協議，涉５００萬

元人民幣



《國企紅籌》﹡晨鳴（０１８１２）Ｂ股轉換上市申請獲中證監正式受理

﹡越秀交通基建（０１０５２）５月廣州北二環高速路費收入升逾７％



《神州民企》﹡富力地產（０２７７７）６月銷售額按月漲３％，半年升１８％

﹡安德利果汁（０２２１８）６月份共回購Ｈ股４﹒１３３８％股權

﹡花樣年（０１７７７）６月銷售額按年升３﹒５％至６２﹒１１億元人民幣

﹡中國奧園（０３８８３）６月份合同銷售額按年跌１４﹒７％

﹡合景泰富（０１８１３）６月預售額按年升２７﹒８％



《中國要聞》﹡中指院表示６月百城新建住宅價格按月升０﹒３６％

﹡北京市教委將啟動學生暑期托管服務，不組織學科培訓

﹡神州優車旗下神州閃貸８億元人民幣股權遭法院凍結

﹡中物聯表示６月中國物流業景氣指數回落至５４﹒６％

﹡２０２５年建成優質高效整合型醫療衛生服務體系

﹡人行１００億逆回購利率持平，本周淨投放２００億；人行表示對鄉村振興

重點幫扶縣的金融資源加大傾斜

﹡銀聯夥中銀香港等推出「大灣區青年卡」

﹡市監總局修訂價格違法處罰，可處違法所得５倍以下罰款

﹡廣東表示將突出競爭執法，推動數字經濟促進條例盡快出台

﹡理想汽車６月理想ＯＮＥ交付量同比增長３﹒２倍

﹡富時羅素８日將小鵬美股納入指數，小鵬港股７日上市

﹡諾基亞手機不會嘗試搭載鴻蒙，部分華為概念低開高走

﹡國辦發文加快發展保障性租賃住房，加大信貸支持力度

﹡首五月全國汽車商品進出口總額同比增近六成

﹡發改委表示進一步做好ＲＥＩＴｓ試點，各地研支持措施

﹡美國國務院表示中國快速強化核力量令人關注



《寶島快訊》﹡台股收跌３點，報１７７１０點



《其他消息》﹡美國國務院將香港列人口販運監察名單，港府強烈反對

﹡消息指區議員王進洋被警拘捕，涉欠供職員強積金

﹡黃傑龍稱部分食肆已加裝八達通機迎接消費券

﹡遇襲警員情況嚴重疑犯自殺身亡，林鄭強烈譴責暴力行為；刺警案疑凶留有

遺書，初步相信並無同黨

﹡港珠澳橋造假案，上訴庭改判１１名被告監禁１２至２４個月不等

﹡支聯會副主席鄒幸彤保釋被拒，本月３０日再訊

﹡財匯局完成首宗從財政部取得審計底稿調查

﹡李家超嚴厲譴責孤狼式襲擊，呼籲市民舉報防範本土恐怖主義

﹡證券及期貨修訂條例草案刊憲，以吸引基金遷冊至香港

﹡羅兵咸料今年本港新股集資額５０００億，將躋身全球三甲；羅兵咸料今年

有５至６家與ＥＳＧ相關公司上市，集資逾５００億

﹡ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ公布消費券詳情，登記者可獲逾萬元商戶優惠

﹡深股通額度全日流走１２億，陸股通連續三個交易日流出；滬股通額全日流

出４９億，陸股通流走８６億創九個月高

﹡澳門６月博彩收入逾６５億澳門元，按年大漲８﹒１３倍；澳門６月賭收按

年升８倍但創今年單月新低，上半年較疫前低６７％

﹡恆指公司將於８月２０日宣布次季恆指系列檢討結果

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒１５％，上半年累升６﹒９％

﹡經絡表示６月現樓及樓花按揭宗數按月升逾兩成

﹡Ｔｈｅ Ｃａｍｐｔｏｎ累售４２１伙，套現逾３６億



《新冠肺炎》﹡澳門表示港澳通關便利措施未定實施日期

﹡台灣單日新增５７宗本土確診，另有１５人染疫亡

﹡報道指先正達研第二上市，香港在考慮之列但非首選

﹡回應與內地通關，林鄭稱中央已要求港府提交詳細報告

﹡姚思榮稱澳門政府彈弓手，料本月１１日通關機會不大

﹡聶德權稱正與逾３００間學校商討開展到校接種服務

﹡專家表示本港未有青年接種疫苗後出現心肌炎

﹡楊潤雄稱截至５月初全港教職員整體接種率約１８％

﹡中總推疫苗津助計劃，向有需要在職人士發放１０００元

﹡疫苗外展隊到天水圍中學打針，學界倡放寬人數要求

﹡袁國勇稱清潔工或吸入房間殘留病毒被感染

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