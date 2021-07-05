《股林淘金－林家亨》環球新材（０６６１６）估值吸引可看好

《股林淘金》今年年中是新股高峰期，在云云新股中，實力雄厚的新材料股環球新材國際

（０６６１６）投資值博率不錯。

香港資本市場可能對新材料股感到陌生，但珠光顏料於國際市場已發展成熟，於國內亦已有

多間同類公司上市，估值頗高。而環球新材國際是中國最大的珠光顏料龍頭企業，市場份額達

１１％；它亦是中國以至全球最大的合成雲母基珠光顏料頭部生產商，市場份額分別為

２５﹒４％及８﹒９％。

公司擁有強勁的研發實力，研發團隊由博士級的中國珠光顏料行業先驅所領導，全面掌握了

化妝品級、汽車級等高端產品的核心製造工藝技術，其技術工藝已經達到世界先進水平，實力雄

厚。環球新材國際正逐步實現進口替代的藍圖，面向國際市場，目標是搶攻大消費市場，前景樂

觀。

公司過去三個財年財務表現理想，集團２０２０財年收益達５﹒６９億元人民幣，三年的年

複合增長率達３３﹒７％；同年盈利達１﹒５３億元人民幣，純利率高達２６﹒９％，年複合增

長率達３７﹒１％。

業績高速增長，以招股價３﹒１７至３﹒５２港元計，市場預計公司未來三年的預測市盈率

僅８至１５倍。公司已引入上海匯瑾及中逸資本作基石投資者，共投資８８００萬。加上，未來

強攻高端汽車及化妝品等大消費行業，並有計劃大規模提升產能，未來前景看俏。招股價屬吸引

水平，大家可多加注意。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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