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05/07/2021 07:50

《華爾街內望》美股三大指數齊創收市新高，標指２４年來最長升勢

　　《經濟通通訊社５日專訊》美股三大指數上周五（２日）均創收市新高，美國就業數強勁，
惟不足以支持聯儲局短期內加息。道指全日漲１５２點或０﹒４４％，至３４７８６點創收市新
高，惟未能打破５月１０日創下的３５０９１點即市新高紀錄；標普５００指數收漲３２點或０
﹒７５％，報４３５２點，連續七日創出收市新高，是１９９７年６月以來最長連續破頂紀錄；
納指漲１１６點或０﹒８１％，至１４６３９點。全星期計，標指漲１﹒７％，道指升１﹒０％
，納指走高１﹒９％。
　　美國６月非農業職位增加８５萬個優於市場預期，不過失業率報５﹒９％，按月上升０﹒１
個百分點，高於市場預期。數據顯示，美國６月政府職位增加１８﹒８萬個，私人企業職位增加
６６﹒２萬個，多過市場預期。
　　然而，美股交投清淡，今日（５日）因美國獨立日補假休市一天。目前市場將焦點轉向上市
公司第二季度業績公布，以及美國總統拜登的基礎設施法案的進展。另外，聯儲局６月會議記錄
將於本周三（７日）公布，市場希望儲報告讓市場瞭解局方對通脹、縮減購債和加息的最新看法

　　美股上升，惟美債價亦漲，債息向下，市場認為美國非農就業報告令聯儲局如何應對經濟前
景充滿不確定性因素。指標美國１０年期國債孳息尾市報１﹒４４０７％，跌３﹒９點子；兩年
期債息報０﹒２３９６％跌１﹒７點子；３０年期債息報２﹒０５４５％，跌３﹒１點子。
（ｅｃ）

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