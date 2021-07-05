《華爾街內望》美股三大指數齊創收市新高，標指２４年來最長升勢

《經濟通通訊社５日專訊》美股三大指數上周五（２日）均創收市新高，美國就業數強勁，

惟不足以支持聯儲局短期內加息。道指全日漲１５２點或０﹒４４％，至３４７８６點創收市新

高，惟未能打破５月１０日創下的３５０９１點即市新高紀錄；標普５００指數收漲３２點或０

﹒７５％，報４３５２點，連續七日創出收市新高，是１９９７年６月以來最長連續破頂紀錄；

納指漲１１６點或０﹒８１％，至１４６３９點。全星期計，標指漲１﹒７％，道指升１﹒０％

，納指走高１﹒９％。

美國６月非農業職位增加８５萬個優於市場預期，不過失業率報５﹒９％，按月上升０﹒１

個百分點，高於市場預期。數據顯示，美國６月政府職位增加１８﹒８萬個，私人企業職位增加

６６﹒２萬個，多過市場預期。

然而，美股交投清淡，今日（５日）因美國獨立日補假休市一天。目前市場將焦點轉向上市

公司第二季度業績公布，以及美國總統拜登的基礎設施法案的進展。另外，聯儲局６月會議記錄

將於本周三（７日）公布，市場希望儲報告讓市場瞭解局方對通脹、縮減購債和加息的最新看法

。

美股上升，惟美債價亦漲，債息向下，市場認為美國非農就業報告令聯儲局如何應對經濟前

景充滿不確定性因素。指標美國１０年期國債孳息尾市報１﹒４４０７％，跌３﹒９點子；兩年

期債息報０﹒２３９６％跌１﹒７點子；３０年期債息報２﹒０５４５％，跌３﹒１點子。

（ｅｃ）

