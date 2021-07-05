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即市新聞

05/07/2021 07:50

《匯市走勢》美就業市場持續復甦，美匯好消息出貨

　　《經濟通通訊社５日專訊》上周五美國勞工部公布的６月份就業報告理想，非農業職位增加
８５萬，多過預期的７０萬，並創１０個月以來最多，當中私營企業職位增加６６﹒２萬，同樣
多過預期的６０萬，失業率則微升０﹒１個百分點至５﹒９％，另４及５月份新增職位數目向上
修訂。此外，６月份平均時薪按月及按年分別上升０﹒３％及３﹒６％，略低於預期的０﹒４％
及３﹒７％。整體而言，就業數據反映美國勞動力市場持續復甦。
　　美元匯價在就業報告公布後先升後回，美匯指數升至９２﹒７０水平後回落，並曾跌穿９２
﹒２０水平，最終維持在９２﹒２０水平收市。歐元兌美元跌至１﹒１８邊緣後回穩，其後反彈
至１﹒１８６０以上收市，今早在亞洲市早段維持在該水平徘徊。另外，英倫銀行行長貝利上周
四的鴿派言論令鎊匯受壓，他表示，目前最重要是確保經濟復甦，且通脹上升可能是暫時性，央
行不會過早收緊貨幣政策，損害經濟增長。上周五英鎊兌美元跌至１﹒３７３０水平後回穩，其
後持續反彈，最終重上１﹒３８水平收市。
　　此外，Ｄｅｌｔａ變種病毒擴散對全球經濟重啟構成威脅，目前已令澳洲、英國及歐洲部分
國家重新實施或計劃重新實行封鎖措施，導致相關貨幣陷入區間波動，相反，美國國債、美元、
日圓及黃金等則因避險因素而受到追捧。（ｐｃ）

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