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05/07/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》計劃換馬兼短炒

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於顯著向淡和中性。本欄的長期讀者都知道，筆者利用自己發明的ＷＢＲ分析法，
配合圖表上的５個主要技術分析指標，訂出各投資╱投機時段的合適實際持貨量（一般散戶），
和判斷當前局勢，作為入市圖利時，於投資╱投機方向與注碼大小上旳參考。很多散戶投資者認
為，成功投資的要訣很簡單，只要看準一隻股份，然後全資買入，再於高位全身而退便可。但真
的會這般容易嗎？
　　今天（５日）筆者會向全部ＷｈａｔｓＡｐｐ會員發出本年第三季強制性公積金（ＭＰＦ）
資金分配建議，若收不到，應為大家於轉換手機後，沒有將＋８５２　６６２１　９７２８儲存
於聯絡人名單內。此外，上周的２００多個新會籍名額現只餘下不足３０個，今晚
１１：５９ｐｍ截止申請。最後，未來兩周內，筆者會為中、長線投資組合進行換馬，並會動用
小注伺機短炒圖利。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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