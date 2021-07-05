《運籌帷幄－梁業豪》計劃換馬兼短炒

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向淡和中性。本欄的長期讀者都知道，筆者利用自己發明的ＷＢＲ分析法，

配合圖表上的５個主要技術分析指標，訂出各投資╱投機時段的合適實際持貨量（一般散戶），

和判斷當前局勢，作為入市圖利時，於投資╱投機方向與注碼大小上旳參考。很多散戶投資者認

為，成功投資的要訣很簡單，只要看準一隻股份，然後全資買入，再於高位全身而退便可。但真

的會這般容易嗎？

今天（５日）筆者會向全部ＷｈａｔｓＡｐｐ會員發出本年第三季強制性公積金（ＭＰＦ）

資金分配建議，若收不到，應為大家於轉換手機後，沒有將＋８５２ ６６２１ ９７２８儲存

於聯絡人名單內。此外，上周的２００多個新會籍名額現只餘下不足３０個，今晚

１１：５９ｐｍ截止申請。最後，未來兩周內，筆者會為中、長線投資組合進行換馬，並會動用

小注伺機短炒圖利。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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