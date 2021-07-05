《一周攻略－周進略》風浪中半年過去，投資者自省幾許

《一周攻略》半年容易又過去，當中不乏大上大落的時候，然而，經過幾許變遷，大家不妨

看看本身的投資表現，是盈是虧，又或者，比起之前，有沒有改善。是的，在尋常日子，年復年

，日復日，每個交易日，一大堆新聞消息，不同的供求變化，令人埋首於此，但說到底，最老實

的仍是戶口的數字有沒有進帳。



＊逐浪多番，未必跑贏＊



對於絕大多數人來說，包括所謂專業投資者或機構投資者，真的可以跑贏大市嗎？其實不容

易。說真的，機會天天都有，不是這裏漲，就是那裏跌，問題是，多數人只能事後孔明，把這些

變化搞得合理化一點，不同的故事，說得動聽，但可以一開始押注下去，同樣理所當然，同樣義

無反顧嗎？未必，皆因風險和不確定性，時刻困擾大家。風險還好一點，當是可以計算的好了，

若是不確定性，有時甚至連有它的存在，也未可以確定，何況量化計算，以至於有所準備？



事實上，每隔一段日子，不一定是半年，可能是一年，也可以是三幾個月，甚麼時段也好，

大家客觀看看，一直身處其中的市況波動，逐浪多番以後，是否真的比某些具代表性的指數為佳

？對於不少人來說，答案是否定的。當然了，若有一半人跑贏大市，自然有另一半人跑輸了，對

不對？甚至不必是太波動，又或者市況很差的日子，即使很好景之時，反而這效果更明顯，就是

很多人是賺到錢，但比不上老老實實的把錢直接押注指數上為佳。



＊市場綜合所有人智慧和資訊＊



如此說來，可真令人洩氣，可不是嗎？大家每天的努力，可能比不上乾脆認命，不求有功，

但求無過的人。不錯，投資就是這樣一回事，不是絕對成正比的，不一定你不停買入賣出，左穿

右插，便更有作為，有時候是沒有作為比大作為更好。



大家若明白，市場是把所有人的智慧和資訊綜合起來的場合，便同樣可以理解，何以單憑一

己之力，以嘗試打敗所有人的總和，偶一為之當然不無奇怪，反正每一局總有贏家，但總的來說

，平均來說，要持續跑贏，可絕非易事，因為大家要贏的是所有人努力押注的總和之平均，但說

起來，單獨任何一個投資者，真的有把握說他或她經常比任何人都更有本領嗎？答案已呼之欲出

。



＊市場英雄地，無免費午餐＊



然而，市場是英雄地，甚至是英雄塚，江山如此多嬌，引無數英雄競折腰，人人欲與天公試

比高，個個認為數風流人物還看今朝，此所以有大家前仆後繼的殺將起來，絕對是合乎人性。只

是對於一般人，明白其中的貪婪與恐懼，若要明智地把握大家瘋狂時的好處，同時要避免大家瘋

狂時的壞處，則只能老老實實地，由最基本入手，先明白天下沒有免費午餐，卻有很多徒勞無功

的日子，惟有避免不必要的失誤，才能在平均數上，可以持續有較其他對手為佳的表現。



當然，近十年來，市場的扭曲程度，觀乎美聯儲為救市而做的各式貨幣政策，其規模前無古

人，不肯定是否後無來者，但起碼是令人一味看到資產價格通脹，而忽略了潛在的價值與價格的

偏差愈來愈大，後者反倒經常被這幾年來賺了錢的人取笑。然而，歷史的教訓卻是，大家都沒有

從歷史上吸取教訓，以往都有類似的時刻，每次看來都跟以前不一樣，但最終其實根本沒有兩樣

。



＊上半年有別想像，下半年持盈保泰＊



這一切，寫在半年結之時，美股指數又創新高之時，而很多積極投資者，卻連指數都跑不贏

之時，著實是對於大家的一記清涼劑。假如２月中開始令人重新思考，以往十年看來是絕對真理

的，如今有可能改變，低息零息甚至負息的年代有可能來一次大逆轉，回復稍為正常，如此已經

帶來動盪和不安，假如最終比想像中來得更有鐘擺的效果，加息比想像中多，通脹和利率水平遠

超如今所想的話，則不難想像，很多在場人士，都會學會另一次教訓，只是當中代價未免太大了

。



無論如何，以今年初大家一片樂觀，既有疫苗出現，又有經濟重新振作起來的兆頭，反而由

這些好消息帶來通脹和加息憧憬的大震撼，令人在上半年的表現連指數也未必比得上的話，則下

半年的動態，大家只能更小心，老套的話最有智慧，持盈保泰，出入平安！

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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