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即市新聞

05/07/2021 09:49

《一周攻略－周進略》風浪中半年過去，投資者自省幾許

　　《一周攻略》半年容易又過去，當中不乏大上大落的時候，然而，經過幾許變遷，大家不妨
看看本身的投資表現，是盈是虧，又或者，比起之前，有沒有改善。是的，在尋常日子，年復年
，日復日，每個交易日，一大堆新聞消息，不同的供求變化，令人埋首於此，但說到底，最老實
的仍是戶口的數字有沒有進帳。
　
＊逐浪多番，未必跑贏＊
　
　　對於絕大多數人來說，包括所謂專業投資者或機構投資者，真的可以跑贏大市嗎？其實不容
易。說真的，機會天天都有，不是這裏漲，就是那裏跌，問題是，多數人只能事後孔明，把這些
變化搞得合理化一點，不同的故事，說得動聽，但可以一開始押注下去，同樣理所當然，同樣義
無反顧嗎？未必，皆因風險和不確定性，時刻困擾大家。風險還好一點，當是可以計算的好了，
若是不確定性，有時甚至連有它的存在，也未可以確定，何況量化計算，以至於有所準備？
　
　　事實上，每隔一段日子，不一定是半年，可能是一年，也可以是三幾個月，甚麼時段也好，
大家客觀看看，一直身處其中的市況波動，逐浪多番以後，是否真的比某些具代表性的指數為佳
？對於不少人來說，答案是否定的。當然了，若有一半人跑贏大市，自然有另一半人跑輸了，對
不對？甚至不必是太波動，又或者市況很差的日子，即使很好景之時，反而這效果更明顯，就是
很多人是賺到錢，但比不上老老實實的把錢直接押注指數上為佳。
　
＊市場綜合所有人智慧和資訊＊
　
　　如此說來，可真令人洩氣，可不是嗎？大家每天的努力，可能比不上乾脆認命，不求有功，
但求無過的人。不錯，投資就是這樣一回事，不是絕對成正比的，不一定你不停買入賣出，左穿
右插，便更有作為，有時候是沒有作為比大作為更好。
　
　　大家若明白，市場是把所有人的智慧和資訊綜合起來的場合，便同樣可以理解，何以單憑一
己之力，以嘗試打敗所有人的總和，偶一為之當然不無奇怪，反正每一局總有贏家，但總的來說
，平均來說，要持續跑贏，可絕非易事，因為大家要贏的是所有人努力押注的總和之平均，但說
起來，單獨任何一個投資者，真的有把握說他或她經常比任何人都更有本領嗎？答案已呼之欲出

　
＊市場英雄地，無免費午餐＊
　
　　然而，市場是英雄地，甚至是英雄塚，江山如此多嬌，引無數英雄競折腰，人人欲與天公試
比高，個個認為數風流人物還看今朝，此所以有大家前仆後繼的殺將起來，絕對是合乎人性。只
是對於一般人，明白其中的貪婪與恐懼，若要明智地把握大家瘋狂時的好處，同時要避免大家瘋
狂時的壞處，則只能老老實實地，由最基本入手，先明白天下沒有免費午餐，卻有很多徒勞無功
的日子，惟有避免不必要的失誤，才能在平均數上，可以持續有較其他對手為佳的表現。
　
　　當然，近十年來，市場的扭曲程度，觀乎美聯儲為救市而做的各式貨幣政策，其規模前無古
人，不肯定是否後無來者，但起碼是令人一味看到資產價格通脹，而忽略了潛在的價值與價格的
偏差愈來愈大，後者反倒經常被這幾年來賺了錢的人取笑。然而，歷史的教訓卻是，大家都沒有
從歷史上吸取教訓，以往都有類似的時刻，每次看來都跟以前不一樣，但最終其實根本沒有兩樣

　
＊上半年有別想像，下半年持盈保泰＊
　
　　這一切，寫在半年結之時，美股指數又創新高之時，而很多積極投資者，卻連指數都跑不贏
之時，著實是對於大家的一記清涼劑。假如２月中開始令人重新思考，以往十年看來是絕對真理
的，如今有可能改變，低息零息甚至負息的年代有可能來一次大逆轉，回復稍為正常，如此已經
帶來動盪和不安，假如最終比想像中來得更有鐘擺的效果，加息比想像中多，通脹和利率水平遠
超如今所想的話，則不難想像，很多在場人士，都會學會另一次教訓，只是當中代價未免太大了

　
　　無論如何，以今年初大家一片樂觀，既有疫苗出現，又有經濟重新振作起來的兆頭，反而由
這些好消息帶來通脹和加息憧憬的大震撼，令人在上半年的表現連指數也未必比得上的話，則下
半年的動態，大家只能更小心，老套的話最有智慧，持盈保泰，出入平安！
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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