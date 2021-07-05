《套期保值－蕭猷華》美股續創新高，港股要追落後？

《套期保值》上周五（２日）內地Ａ股急跌，拖累港股在下半年首個交易日顯著下挫，恆指

收報２８３１０點。人民銀行開展了１００億人民幣逆回購操作，但由於有３００億人民幣逆回

購到期，變相淨回籠２００億元，反映央行對貨幣政策態度偏向謹慎，流動性偏緊，對股市不利

，特別對高估值股票帶來壓力。與此同時，外資上周五大舉流出Ａ股，北向資金單日淨賣出超過

８０億元，全周淨流出１５８億元。



國家市監局對《價格違法行為行政處罰規定》公開徵求意見，嚴打低價傾銷、價格歧視、價

格串通、價格欺詐、哄抬價格行為，違法者將沒收所得和罰款，電商平台、科技板塊顯著下跌。

筆者早前指出，內地監管部門推出多項措施打擊壟斷，目的是制定更公平的營商規則，長遠來說

，對行業發展更為有利。



美國勞工部公布６月非農新增職位，增加８５萬份，優於預期，亦合符筆者預測，因為美國

經濟重啟、疫苗接種理想、政府的特殊失業援助金快將到期，勢必引導失業民眾流入勞工市場，

令更多人搵工，失業率由５﹒８％回升至５﹒９％。筆者多次強調，美國就業市場是經濟復甦最

重要的一環，最近的通脹數據反映增速放緩，勞工市場表現邁向正軌，「滯脹」風險減低背景下

，即使美國聯儲局提前「縮表」甚至加息，亦都是因為經濟向好，所以市場反應不一定負面，看

看前美國總統特朗普執政時期，聯儲局曾經加息兩次，股市還是上升的，美股三大指數上周五齊

創新高，可見一斑。



港股在７月開局受內地股市下跌影響，表現強差人意。不過，內地監管部門嚴打壟斷，市場

早已預料之內，很多優質股份已回落到合理水平。此外，我們亦不能因短期恐慌，而忽略長期利

好因素，預期恆指在２８０００點支持強，下跌空間有限，短期料展開反彈。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》





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