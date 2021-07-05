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05/07/2021 08:19

吉利汽車：極氪集團向吉利控股併購研發及產銷電動汽車資產及技術

　　《經濟通通訊社５日專訊》吉利汽車（００１７５）董事會宣布，為發展極氪品牌，旗下極
氪集團（ＺＥＥＫＲ）已訂立ＣＥＶＴ收購協議、浩瀚能源收購協議及寧波威睿認購協議，以收
購研發、生產及銷售電動汽車所需之資產及技術。
　　吉利汽車持有５１％股權極氪集團，與吉利控股旗下浙江吉利訂立ＣＥＶＴ收購協議，極氪
收購ＣＥＶＴ之１００％股權，現金代價約１０﹒５７８億克朗。ＣＥＶＴ於２０１３年在瑞典
成立，主要從事智能電動汽車之造型設計、軟件系統開發、硬件模塊開發、虛擬仿真技術研發以
及提供　智能移動出行技術解決方案。
　　極氪與吉利控股訂立浩瀚能源收購協議，收購浩瀚能源３０％股權，現金代價約９００萬人
幣。浩瀚能源於今年２月在中國成立，主要從事汽車充電系統及技術開發、提供汽車充電服務及
運營汽車充電網點及網絡業務。
　　極氪與吉利控股旗下浙江吉創及寧波威睿附屬公司訂立協議，按現金代價約８﹒６０７億元
人幣認購寧波威睿之額外資本。交易完成後，極氪及浙江吉創將分別持有５１％及４９％寧波威
　睿經擴大之股本，且寧波威睿將被作為公司之非全資附屬公司入帳。寧波威睿於２０１７年６
月在中國成立，主要從事研發、生產及銷售汽車部件，包括動力電池和電驅系統及相關產　品以
及提供售後服務。
　　極氪目前由吉利汽車及吉利控股分別間接擁有５１％及４９％之權益。（ｅｃ）

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