《盤後部署》恒指短線是否見底，短線還需看三大因素

《經濟通通訊社５日專訊》上周五（２日）美股繼續造好，惟中國網信辦將滴滴出行Ａｐｐ

下架，今日又宣布對三間叫車平台啟動網絡安全審查，再觸發市場憂慮互聯網企業監管風險。港

股早段一度下試兩萬八關支持。今早港股開跌２１１點報２８０９８，初段市跌幅曾擴至２６８

點低見２８０４２，為全日最低位，其後港股曾倒升２８點高見２８３３８。雖然內地三大股市

最終高收，惟科技股及中資金融股走勢未見起色，最終港股全日報２８１４３點，跌１６６點或

跌０﹒５９％，主板成交１６５３﹒９４億元。國企指數報１０２７４點，跌１４１點或跌

１﹒３６％。恆生科技指數報７７１２點，跌１８０點或跌２﹒２８％。

上證綜合指數收報３５３４點，升１５點或升０﹒４４％。深證成份指數受報１４７１８點

，升４７點或升０﹒３３％，兩市總成交１００６０﹒１３億元人民幣。



＊恆指若失守橫行區或下試二萬七關＊



港股本日挫約２００點，主要遭科技股拖累，因為「滴滴出行」Ａｐｐ下架一事拖累。另外

，美團（０３６９０）旗下亦擁有「美團打車」，有機會觸發市場恐慌性沽貨；騰訊

（００７００）自身亦持有美股滴滴及美團股份，自然一同受壓。

再者，內地《環球時報》近期亦發表評論文章，稱中國決不能讓任何一家互聯網巨頭成為比

國家掌握還詳細的中國人個人訊息的超級資料庫，更不能給它們對那些數據的隨意使用權。反映

官方語調依然強硬，預計科技股短期仍處於震盪區間。雖然科技股是否見底尚未得知，惟龍頭科

技股如騰訊（００７００）、阿里巴巴（００９９８８）現階段相當便宜，可開始逢低吸納。

恆指方面，再度挑戰２７８００點的近期橫行區間底部位置。至於短線是否再度見底，需繼

續留意Ａ股走勢、打壓科技股的政策有否鬆綁，以及中美貨幣政策等。倘若失守，下試二萬七關

（此位置為去年７月及１２月的上升阻力位置）不足為奇。（ｋｓ）

