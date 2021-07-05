《台股攻略－黃振宇》電子類股傳統旺季，台股迫近萬八點

《台股攻略》美股三大指數造好，台股今日（５日）隨勢走強，加權指數裂口高開，電子權

值股回勇，令指數逼近１８０００點，最終收１７９１９點，升２０９點，成交金額為

６０５６﹒９億元（新台幣．下同）。

美國納指再創新高，刺激市場資金追捧台灣電子股，電子股成交資金佔比重約４成，台積電

收５９１元，升０﹒５％；聯電收５４﹒４元，升３﹒４％；鴻海收１１７元，升４﹒９％；日

月光投控、大立光、華邦電及台達電均升０﹒８％至１﹒８％。主板及顯卡製造商的麗臺收

８２﹒５元，升７﹒７％；技嘉、微星、華碩及承啟亦升１﹒４％至４﹒２％。航運業的經濟指

標「波羅的海乾散貨指數」連跌３日，萬海影響最大，跌７﹒５％，收３０２元；陽明及長榮則

分別升３﹒１％及５﹒１％，各收１９７元及２１７元，而散裝航運板塊走勢疲弱，裕民、四維

航、正德、榮運及中航跌５﹒２％至７﹒７％，慧洋─ＫＹ及新興接近跌停。鋼鐵板塊的中鋼收

３９﹒９元，升２﹒４％；中鴻、大成鋼、海光及美亞升１％至２﹒１％，東和鋼鐵、高興昌及

春雨漲停。受惠於國際原油價格持續上漲，塑化板塊有資金追捧，台塑四寶的台塑、南亞、台化

及台塑化均升１﹒７％至５％。轉型車載應用領域的毅嘉今日公布業績，受惠於車用相關產品需

求增加，集團第二季總收入為１６﹒４６億元，按年升５５﹒４％，創近三年同期新高。隨著下

半年蘋果公司將推出ｉＰｈｏｎｅ新機，鴻海迎來旺季，今日公布第二季總收入１﹒３６兆元，

按年增２０﹒３％。

電子類股份將進入傳統旺季，加上本周開始第二季業績期，電子板塊將成為大市創新高動力

，惟短期仍需留意高位震盪風險。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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