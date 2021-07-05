《窩輪豪情－梁業豪》多作觀望，準備退守

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為非必需性消

費業、資訊科技業與能源業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現

為達利食品（０３７９９）、中升控股（００８８１）與長實集團（０１１１３），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股票，則宜首選工商銀行（０１３９８）、交通銀行（０３３２８）與騰訊（００７００）。

再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為必需性消費業、資訊科技業與能源業。此

外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為達利食品、中升控股與港鐵

（０００６６），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證

或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選交通銀行、騰訊與快手（０１０２４）。

港股投資者真的不要以為美股走勢向好，港股必定會跟隨。今早（５日）港股甫開市即見沽

壓；無他，指數期貨淡友大戶於上周五（２日）曾經進行過積極部署。客觀而言，港股短期局勢

尚屬顯著向淡，中期局勢亦見轉淡，我們還是多作觀望，準備退守為上。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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