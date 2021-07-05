《談國論企－黎偉成》?榮穩定港澳，堅決統一台灣

《談國論企》中共總書記習近平於２０２１年７月１日發表的重要講話，重申要（１）全面

準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針時，強調要維護國家安

全，而（２）談到台灣問題時力指要「實現祖國完全統一」，及「堅決粉碎任何「台獨」圖謀」

，對美國等外國勢力以至全世界，是十分嚴正的宣示。



＊要滅除網上下孤狼恐怖主義保一國兩制＊



習近平於是日上午８時在北京天安門舉行的中共成立１００周年慶典，發表的講話，提出的

「以史為鑑，開創未來」發展第二個１００年，有九個重點，其中重點就涉及港澳、台灣問題。

先談（甲）港澳。習近平指出：「我們要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治

澳」、高度自治的方針，落實中央對香港、澳門特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國

家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益，維護特別行政區社會大局穩定

，保持香港、澳門長期繁榮穩定。」

最是重要之處，當然為（Ｉ）要「落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，

即使沒有特別所指，惟誰都該聯想到很主要關係到香港。香港在過去幾年間，先後爆發「佔中」

和由所謂「反修例」引發的黑暴惡行，以美國為主的外國勢力由暗地到明目張膽部署、策劃甚至

發動，暴力攬炒，使香港變得滿目瘡痍、人心惶惶，即力圖「亂港」以「反中」，中國終於在

２０２０年７月１日於香港特區實施由人大立法制定的《中華人民共和國香港特別行政區維護國

家安全法》（本文簡稱《港區國安法》．下同），目的是要穩定香港的社會局面。

《港區國安法》施行一年以來，香港的暴力事件表面看來大大收歛，社會卻仍存在和潛伏頗

不少暴力威脅，到２０２１年７月１日晚上有人在銅鑼灣先擬謀殺警察再自殺的「孤狼式」恐怖

襲擊，之後有人在網上稱「烈士」，甚至有人擬到現場祀之，正正反映出亂港反中惡思劣行更甚

，此為習近平強調要「落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」之說有高度預見性

，所要完善的工作相當?複，如（ｉ）把全國性的《港區國安法》，制定成適合香港的法例，並

不足夠，還要就《基本法》的廿三條立法，才能夠使國安的法制在香港加以完善及完備。

更重要的是（ｉｉ）國安法之於香港要有全面和有效的執行機制，此點所指的就不是簡簡單

單的遊行、叫口號，而是在網上的鼓勵、煽動、挑起亂港反中，甚至孤狼化、網絡化的恐怖主義

等，都屬違法劣行，得即時制止和依法檢控，繩之於法。世界多國嚴防網絡恐怖主義，歐洲議會

於２０２１年４月正式通過遏制恐怖主義在線傳播的法案，美國白宮６月中亦發布首份應對美國

本土恐怖主義的國家戰略報告，提出要加強審查與本土恐怖主義有關連的社交媒體發文，香港亦

得隨歐美加快在網上社交媒體的遏制恐怖主義，以保障與國安相關的法制於港落實之應有成效。

矢志不渝解決台灣問題實現祖國完全統一

只要切切實實堵住國家安全在香港的漏洞，才可以（ＩＩ）「維護國家主權、安全、發展利

益，維護特別行政區社會大局穩定，保持香港、澳門長期繁榮穩定」，是之為習近平提出的「全

面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，落實中央對香港、

澳門特別行政區全面管治權」精神所在。

至於（乙）對台灣問題。習近平強調：「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨

矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進

祖國和平統一進程。包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何

「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的

堅強決心、堅定意志、強大能力！」

涉台問題，重點在於要「堅決粉碎任何「台獨」圖謀」。台灣民進黨由始至終要謀「台獨」

，蔡英文上台後更是明目張膽的處處「獨」而謀之，連關繫到台灣居民的人命的疫苗接種，堅拒

「陸苗」，「獨」之又「毒」，故習近平十分明確地指出要「堅決粉碎」蔡「獨」，以解決台灣

問題，和實現祖國完全統一。

我要指出「實現祖國完全統一」之語，所指的統一，當然是要統一台灣，而完全統一，就是

涉疆、涉藏的主權和內政問題，是為「中國共產黨矢志不渝的歷史任務」。美帝國霸權主義者要

從涉港、涉疆、涉台等問題反共反華，在政治上難獲歐洲「盟友」支持，更在經濟科技亦無「甜

頭」，更肯定受到中共毫不留情的狠狠反擊。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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