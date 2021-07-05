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05/07/2021 09:26

《異動股》維他奶（３４５）開插逾１１％，內地商戶下架其產品

　　《經濟通通訊社５日專訊》維他奶（００３４５）開跌１１﹒２２％，報２６﹒１元創兩個
半月低，成交約６１萬股，涉資１５９２萬元。
　　維他奶一名男員工７月１日晚上在銅鑼灣持刀刺傷警員後自殺身亡，死者梁健輝生前任職維
他奶集團採購部主任，維他奶案發後的一份內部通告指該「不幸逝世」的措辭引發內地民眾爭議
。內媒報道，全國多地商戶自發下架維他奶產品。
　　維他奶代言人、中國大陸藝人任嘉倫和龔俊所在公司２日晚間都發出聲明，宣布終止與維他
奶品牌的一切合作。
　　集團在官方微博發表嚴正聲明，指有關文件是由一名員工私下撰寫並內部轉發，未經授權，
無經過集團的官方批覆和發布，也沒有遵從集團的內部審批流程，強調有關審批程序是為了確保
公司有正確和恰當的溝通。
　　現時，恆生指數報２８０９８，跌２１１點或跌０﹒７５％，主板成交４７﹒９８億元。國
企指數報１０３３９，跌７５點或跌０﹒７３％。恆生科技指數報７８３２，跌５９點或跌０﹒
７６％。
　　即月期指新報２７９５７，跌１９２點，低水１４２點。即月國指期貨報１０２８１，跌５
１點，低水５９點。即月科指期貨新報７７５８，跌９９點，低水６７點。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　維他奶（００３４５）　　２６﹒１０元　　　跌１１﹒２２％
　　太古Ａ（０００１９）　　５３﹒２０元　　　無升跌
　　太古Ｂ（０００８７）　　　８﹒８２元　　　無升跌
　　旺旺　（００１５１）　　　５﹒５５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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