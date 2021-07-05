《外匯達仁－盧楚仁》美債息下跌的原因及其影響

《外匯達仁》美國１０年期債息在第二季初開始見頂回落，因此亦令美匯指數跟隨回落。相

反，金價卻因此出現大反彈。但最近美國１０年期債息持續回落，反過來美匯卻全面反彈。當中

為甚麼美債息持續回落呢？為甚麼美債息回落，這一波美匯卻沒有受到負面影響呢？



其實在２０１８年，美國１０年期債息持續上升，帶動美匯指數亦全面同步上升。但到了

２０１９年美債息在全面大跌下，美匯卻可以逆市背馳上升。當時主要是中美貿易戰打得如火如

荼，令避險資金流入美債，再加上美元強勢，新興市場貨幣出現隱憂，導致新興市場資金流入美

債避險。故在外來資金湧入美債下，美元便因此反而獲得支持。因外來資金要買美債的話，其實

先要買美元才買美債，所以美元在這些外來買盤支持下而持續上升。



上月聯儲局終於轉鷹，美匯出現大幅反彈，但最近美匯的反彈不是來自美國債息上升所支持

，而是跟２０１９年類似。即是美元後市因被睇高一線，新興市場貨幣受壓，兼且亦擔心未來新

興市場或者會出現金融危機，故部分當地資金率先流入美債避險，防範可能出現的金融市場危機

。另一方面，美國拍賣的１０年期國債反應異常熱烈，估計買家大部分來自海外或新興市場，故

此他們同樣要先買美元才買美債。



所以近期有些投資者不明白美國股市屢創新高，通脹亦不斷升溫，理應對美債息十分有利，

而對美匯十分不利才對。所以，若未來新興市場貨幣如土耳其里拉、阿根廷披索等等出現暴瀉的

話，那麼在債價升債息跌的情況下，對美元走勢十分有利。在這種情況下，美元亦會因此搖身一

變成為避險貨幣，取代黃金或者日圓的角色。但若新興市場危機蔓延至全球令環球股市下挫的話

，這樣才會令日圓回復避險貨幣的角色。



所以最近美債息下跌，但美股卻屢創新高，而美匯繼續強勢下，在此好淡角力之下，日圓甚

至黃金難免繼續受壓。所以，投資者一方面要理解美債息為甚麼下跌，二方面亦要正確理解美債

息下跌下，對金匯市場未來的影響。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



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