《異動股》美團午後跌幅擴大至６％，滴滴打車事件拖累相關股

《經濟通通訊社５日專訊》美團（０３６９０）現價跌６﹒５８％，報２８４元，以現價計

，該股暫連跌５日，累計跌幅１３﹒９４％。該股成交約１９０６萬股，涉資５５﹒４７億元。

國家網信辦４日晚間通報，「滴滴出行」Ａｐｐ因存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題

，根據相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」Ａｐｐ。今日相關股表現回吐，其中美團旗下

同樣擁有「美團打車」的召車Ａｐｐ，市場憂慮或會對整體行業造成打擊，美團今日失守３００

元關口，盤中低見２８３﹒８元。

現時，恆生指數報２８１３５，跌１７５點或跌０﹒６２％，主板成交９４９﹒１２億元。

國企指數報１０２７３，跌１４１點或跌１﹒３６％。恆生科技指數報７６８６，跌２０６點或

跌２﹒６１％。

即月期指新報２８０６６，跌８３點，低水６９點。即月國指期貨報１０２２３，跌１０９

點，低水５１點。即月科指期貨新報７６８７，跌１７０點，高水１３４點。

上證綜合指數報３５１４，跌４點或跌０﹒１３％，成交２９７１﹒５７億元人民幣。

深證成份指數報１４６１８，跌５２點或跌０﹒３６％，成交３７７２﹒５０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團（０３６９０） ２８４﹒００元 跌６﹒５８％

騰訊（００７００） ５５２﹒００元 跌３﹒９２％

快手（０１０２４） １７０﹒７０元 跌６﹒８２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ８９８﹒００元 跌３﹒９６％

萬國數據（０９６９８） ７４﹒８０元 升１﹒８４％

百度（０９８８８） １８３﹒９０元 跌４﹒８６％

阿里（０９９８８） ２０６﹒４０元 跌２﹒６４％

網易（０９９９９） １７１﹒８０元 跌１﹒２１％

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（ｕｌ）

