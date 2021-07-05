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05/07/2021 13:14

《異動股》美團午後跌幅擴大至６％，滴滴打車事件拖累相關股

　　《經濟通通訊社５日專訊》美團（０３６９０）現價跌６﹒５８％，報２８４元，以現價計
，該股暫連跌５日，累計跌幅１３﹒９４％。該股成交約１９０６萬股，涉資５５﹒４７億元。
　　國家網信辦４日晚間通報，「滴滴出行」Ａｐｐ因存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題
，根據相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」Ａｐｐ。今日相關股表現回吐，其中美團旗下
同樣擁有「美團打車」的召車Ａｐｐ，市場憂慮或會對整體行業造成打擊，美團今日失守３００
元關口，盤中低見２８３﹒８元。
　　現時，恆生指數報２８１３５，跌１７５點或跌０﹒６２％，主板成交９４９﹒１２億元。
國企指數報１０２７３，跌１４１點或跌１﹒３６％。恆生科技指數報７６８６，跌２０６點或
跌２﹒６１％。
　　即月期指新報２８０６６，跌８３點，低水６９點。即月國指期貨報１０２２３，跌１０９
點，低水５１點。即月科指期貨新報７６８７，跌１７０點，高水１３４點。
　　上證綜合指數報３５１４，跌４點或跌０﹒１３％，成交２９７１﹒５７億元人民幣。
　　深證成份指數報１４６１８，跌５２點或跌０﹒３６％，成交３７７２﹒５０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　２８４﹒００元　　　跌６﹒５８％
　　騰訊（００７００）　　　５５２﹒００元　　　跌３﹒９２％
　　快手（０１０２４）　　　１７０﹒７０元　　　跌６﹒８２％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　８９８﹒００元　　　跌３﹒９６％
　　萬國數據（０９６９８）　　７４﹒８０元　　　升１﹒８４％
　　百度（０９８８８）　　　１８３﹒９０元　　　跌４﹒８６％
　　阿里（０９９８８）　　　２０６﹒４０元　　　跌２﹒６４％
　　網易（０９９９９）　　　１７１﹒８０元　　　跌１﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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