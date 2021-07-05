《異動股》騰訊（７００）挫近４％，增零點巡航防沉迷

《經濟通通訊社５日專訊》騰訊遊戲正式上線「零點巡航」功能，防止未成年人沉迷，騰訊

（００７００）現挫近４％報５５２元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅７﹒７７％。該

股成交約２３８７萬股，涉資１３３﹒７４億元。

據「騰訊遊戲」微信公眾號，為針對性解決未成年人冒用成年人身份在夜間偷玩遊戲的問題

。「零點巡航」旨在對夜間遊戲超過一定時長、實名為成年人的帳號進行人臉重點篩查。凡是拒

絕或未通過人臉驗證的，將被當成未成年人，納入騰訊遊戲健康系統的防沉迷監管並踢下線。

其他相關股方面，快手（０１０２４）跌６﹒７７％，報１７０﹒８元；微盟（０２０１３

）跌４﹒２８％，報１５﹒２２元；美團（０３６９０）跌６﹒５１％，報２８４﹒２元；阜博

（０３７３８）跌９﹒９％，報３０﹒５元；京東集團（０９６１８）跌２﹒９３％，報２９２

元；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌３﹒９％，報８９８﹒５元；百度（０９８８８）跌４﹒９１％

，報１８３﹒８元；阿里（０９９８８）跌２﹒５５％，報２０６﹒６元；網易（０９９９９）

跌１﹒３８％，報１７１﹒５元。

現時，恆生指數報２８１４３點，跌１６６點或跌０﹒５９％，主板成交９４７﹒２７億元

。國企指數報１０２７６點，跌１３８點或跌１﹒３３％。恆生科技指數報７６９０點，跌２０

１點或跌２﹒５５％。

即月期指新報２８０７１，跌７８點，低水７３點。即月國指期貨報１０２２５，跌１０７

點，低水５２點。即月科指期貨新報７６９０，跌１６７點，５４９４張。

上證綜合指數報３５１３點，跌５點或跌０﹒１５％，成交２９６５﹒１７億元人民幣。

深證成份指數報１４６２３點，跌４７點或跌０﹒３２％，成交３７６５﹒１９億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ５５２元 跌３﹒９２％

快手 （０１０２４） １７０﹒８０元 跌６﹒７７％

微盟 （０２０１３） １５﹒２２元 跌４﹒２８％

美團 （０３６９０） ２８４﹒２０元 跌６﹒５１％

阜博 （０３７３８） ３０﹒５０元 跌９﹒９０％



京東集團（０９６１８） ２９２元 跌２﹒９３％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ８９８﹒５０元 跌３﹒９０％

百度 （０９８８８） １８３﹒８０元 跌４﹒９１％

阿里 （０９９８８） ２０６﹒６０元 跌２﹒５５％

網易 （０９９９９） １７１﹒５０元 跌１﹒３８％

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（ｊｃ）

