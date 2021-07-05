  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/07/2021 13:16

《異動股》騰訊（７００）挫近４％，增零點巡航防沉迷

　　《經濟通通訊社５日專訊》騰訊遊戲正式上線「零點巡航」功能，防止未成年人沉迷，騰訊
（００７００）現挫近４％報５５２元，以現價計，該股暫連跌５日，累計跌幅７﹒７７％。該
股成交約２３８７萬股，涉資１３３﹒７４億元。
　　據「騰訊遊戲」微信公眾號，為針對性解決未成年人冒用成年人身份在夜間偷玩遊戲的問題
。「零點巡航」旨在對夜間遊戲超過一定時長、實名為成年人的帳號進行人臉重點篩查。凡是拒
絕或未通過人臉驗證的，將被當成未成年人，納入騰訊遊戲健康系統的防沉迷監管並踢下線。
　　其他相關股方面，快手（０１０２４）跌６﹒７７％，報１７０﹒８元；微盟（０２０１３
）跌４﹒２８％，報１５﹒２２元；美團（０３６９０）跌６﹒５１％，報２８４﹒２元；阜博
（０３７３８）跌９﹒９％，報３０﹒５元；京東集團（０９６１８）跌２﹒９３％，報２９２
元；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌３﹒９％，報８９８﹒５元；百度（０９８８８）跌４﹒９１％
，報１８３﹒８元；阿里（０９９８８）跌２﹒５５％，報２０６﹒６元；網易（０９９９９）
跌１﹒３８％，報１７１﹒５元。
　　現時，恆生指數報２８１４３點，跌１６６點或跌０﹒５９％，主板成交９４７﹒２７億元
。國企指數報１０２７６點，跌１３８點或跌１﹒３３％。恆生科技指數報７６９０點，跌２０
１點或跌２﹒５５％。
　　即月期指新報２８０７１，跌７８點，低水７３點。即月國指期貨報１０２２５，跌１０７
點，低水５２點。即月科指期貨新報７６９０，跌１６７點，５４９４張。
　　上證綜合指數報３５１３點，跌５點或跌０﹒１５％，成交２９６５﹒１７億元人民幣。
　　深證成份指數報１４６２３點，跌４７點或跌０﹒３２％，成交３７６５﹒１９億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊　　（００７００）　　　　　５５２元　　　跌３﹒９２％
　　快手　　（０１０２４）　　１７０﹒８０元　　　跌６﹒７７％
　　微盟　　（０２０１３）　　　１５﹒２２元　　　跌４﹒２８％
　　美團　　（０３６９０）　　２８４﹒２０元　　　跌６﹒５１％
　　阜博　　（０３７３８）　　　３０﹒５０元　　　跌９﹒９０％

　　京東集團（０９６１８）　　　　　２９２元　　　跌２﹒９３％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　８９８﹒５０元　　　跌３﹒９０％
　　百度　　（０９８８８）　　１８３﹒８０元　　　跌４﹒９１％
　　阿里　　（０９９８８）　　２０６﹒６０元　　　跌２﹒５５％
　　網易　　（０９９９９）　　１７１﹒５０元　　　跌１﹒３８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話05/07/2021
【監管未停】又反壟斷！溫傑：趁減價買科技股　望第三季末反彈
FOCUS05/07/2021
【FOCUS】低調滴滴遭重拳　顯「安全」監管零容忍
財經熱話05/07/2021
維他奶內部通告惹風波市值急挫　傳內地商戶下架產品
開市Good Morning05/07/2021
溫傑：歸創通橋建議短線獲利　看緊首掛開市
財經熱話05/07/2021
【陶觀天下】陶冬：美國就業重回強勢　中國出口再顯疲態
財經熱話02/07/2021
【債券通】歐冠昇：正與相關監管機構就拓展南向債券通緊密合作
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞TANITA BC-402智能體組成磅

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金