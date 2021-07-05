《新股掛牌》歸創通橋收高近４１％，每手賺８６５０元

《經濟通通訊社５日專訊》歸創通橋（０２１９０）今日首掛，收報６０元，較招股價

４２﹒７元高出４０﹒５２％；成交５８９７﹒１萬股，涉資３３﹒４２億元。

該股一手５００股，不考慮交易費用，每手帳面賺８６５０元。

該股開報５５元，較招股價高２８﹒８１％，最高價為６０﹒８元，最低報５０﹒５元。

（ｅｄ）

