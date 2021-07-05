《午市前瞻》港股早段欲試二萬八關，專家看淡後市最熊或至二萬七

《經濟通通訊社５日專訊》上周五（２日）美股繼續造好，惟中國網信辦將滴滴出行Ａｐｐ

下架，今日又宣布對三間叫車平台啟動網絡安全審查，再觸發市場憂慮互聯網企業監管風險。港

股早段一度下試兩萬八關支持。港股開跌２１１點報２８０９８，隨後開市跌幅曾擴至２６８點

，低見２８０４２，惟內地股市拗腰，刺激港股曾倒升２８點，高見２８３３８。港股早市好淡

持續角力，汽車股及港產股表現撐市，抵銷重磅科網股的跌勢，最終恆指半日收報２８１８１，

跌１２８點或跌０﹒４５％，主板成交８８５﹒１５億元。國企指數報１０２９７，跌１１７點

或跌１﹒１３％。科指報７７１６，跌１７５點或跌２﹒２３％。

內地股市方面，上證綜指報３５２４，升５點或升０﹒１６％，成交２７８０﹒７４億元人

民幣。深證成指報１４６７３，升３點或升０﹒０２％，成交３５５２﹒２５億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）創逾半年新低，半日跌３﹒９２％，報５５２元；美團（

０３６９０）暫連跌５日跌逾一成，半日挫５﹒４６％，報２８７﹒４元；富瑞料阿里巴巴（０

９９８８）次季收入按年升３２％，半日軟２﹒３６％，報２０７元；港交所（００３８８）便

啟動管理層改組和公司結構重組工作，早市無升跌，報４５５﹒８元；匯控（００００５）升０

﹒６７％，報４５﹒１５元；友邦（０１２９９）漲０﹒９４％，報９６﹒７元。



＊溫鋼城：受反壟斷政策陰霾影響，料後市走勢仍悲觀＊



港股今早延續上周弱勢表現，早段曾低見２８０４２點水平。隨後恆指似現反彈，於２

８１００點至２８２００點之間徘徊。ｉＦＡＳＴＧｌｏｂａｌＭａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向

《經濟通通訊社》表示，港股近日走勢偏軟，恆指今早雖低開後現回彈，但他對後市看法仍較悲

觀。因他認為大型科技股仍受反壟斷政策陰霾影響，較重磅的科技藍籌如騰訊（００７００）與

美團（０３６９０）等近日亦被北水沽售，為大市帶來調整壓力，加上資金流不足的情況下，料

大市即使反彈亦會於２８７００點遇阻。而他預期港股整個７月調整壓力較大，或於二萬七至二

萬八區間徘徊，直至反壟斷政策陰霾得以解除。

滴滴出行赴美ＩＰＯ後遭中國網絡安全審查，但車股吉利（００１７５）與比亞迪（０１２

１１）早段領跑藍籌，溫鋼城指看好車股後市表現，以上兩股今早現炒作相信受良好銷售表現帶

動。他指以上兩股份均值得部署，最為推薦比亞迪（０１２１１），雖現價估值較高，不過公司

於電動車行業有領導者優勢，他建議該股短線於２２０元至２４０元內波幅炒作。而吉利（００

１７５）亦建議部署，他指該股於２１元水平有支持，料可於２１元至２７元之間炒上落。

至於市場憧憬舜宇（０２３８２）未來進軍電動車行業，溫鋼城認為屬炒作。該股現價約２

４５元水平處於高位，他建議持貨投資者可坐貨博破頂，惟不建議現價高追。他提醒好友要嚴守

止蝕，跌穿２３０元需離場，避免市場氣氛影響股價大幅回調。（ｊｃ）

