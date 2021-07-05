《美元走勢－羅明立》仍然優先考慮高位造空歐元

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１１﹒１９ １１０﹒８６ １１０﹒９９

歐元╱美元 １﹒１８６９ １﹒１８３７ １﹒１８６３

英鎊╱美元 １﹒３８４６ １﹒３８１６ １﹒３８４２

美元╱瑞郎 ０﹒９２３１ ０﹒９１９４ ０﹒９２２１

美元╱港元 ７﹒７６７５ ７﹒７６４７ ７﹒７６７０

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《美元走勢》美國６月非農就業職位增８５萬人，好於預期的７２萬人，時薪增長亦符合預

期，反映勞動市場繼續復甦中，但５﹒９％的失業率則高於預期，令投資者覺得數據未足以即時

改變聯儲局的政策立場，投資者有趁機獲利的行為，美匯衝高回軟，仍然守住９２水平。

歐盟統計局於上個周五（２日）公布歐元區５月份生產者物價指數（ＰＰＩ），按月上漲

１﹒３％，按年則上漲９﹒６％，上漲的主要原因來自於大宗商品與能源價格的上漲。歐元兌美

元初步支持位１﹒１８，初步阻力在１０天線的１﹒１９００。歐洲央行貨幣政策立場傾向寬鬆

，仍然優先考慮高位造空。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒８０ １１２﹒００ １１０﹒３０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１８８５ １﹒１８００ １﹒１９１５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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