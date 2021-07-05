《美元走勢－羅明立》仍然優先考慮高位造空歐元

最高 最低 東京收市
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美元╱日圓 １１１﹒１９ １１０﹒８６ １１０﹒９９
歐元╱美元 １﹒１８６９ １﹒１８３７ １﹒１８６３
英鎊╱美元 １﹒３８４６ １﹒３８１６ １﹒３８４２
美元╱瑞郎 ０﹒９２３１ ０﹒９１９４ ０﹒９２２１
美元╱港元 ７﹒７６７５ ７﹒７６４７ ７﹒７６７０
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《美元走勢》美國６月非農就業職位增８５萬人，好於預期的７２萬人，時薪增長亦符合預
期，反映勞動市場繼續復甦中，但５﹒９％的失業率則高於預期，令投資者覺得數據未足以即時
改變聯儲局的政策立場，投資者有趁機獲利的行為，美匯衝高回軟，仍然守住９２水平。
歐盟統計局於上個周五（２日）公布歐元區５月份生產者物價指數（ＰＰＩ），按月上漲
１﹒３％，按年則上漲９﹒６％，上漲的主要原因來自於大宗商品與能源價格的上漲。歐元兌美
元初步支持位１﹒１８，初步阻力在１０天線的１﹒１９００。歐洲央行貨幣政策立場傾向寬鬆
，仍然優先考慮高位造空。
方向 入市價 目標位 止蝕
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美元╱日圓 沽出日圓 １１０﹒８０ １１２﹒００ １１０﹒３０
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１８８５ １﹒１８００ １﹒１９１５
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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