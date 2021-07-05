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即市新聞

05/07/2021 15:29

《美元走勢－羅明立》仍然優先考慮高位造空歐元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒１９　　　１１０﹒８６　　　１１０﹒９９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８６９　　　１﹒１８３７　　　１﹒１８６３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８４６　　　１﹒３８１６　　　１﹒３８４２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２３１　　　０﹒９１９４　　　０﹒９２２１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６７５　　　７﹒７６４７　　　７﹒７６７０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國６月非農就業職位增８５萬人，好於預期的７２萬人，時薪增長亦符合預
期，反映勞動市場繼續復甦中，但５﹒９％的失業率則高於預期，令投資者覺得數據未足以即時
改變聯儲局的政策立場，投資者有趁機獲利的行為，美匯衝高回軟，仍然守住９２水平。
　　歐盟統計局於上個周五（２日）公布歐元區５月份生產者物價指數（ＰＰＩ），按月上漲
１﹒３％，按年則上漲９﹒６％，上漲的主要原因來自於大宗商品與能源價格的上漲。歐元兌美
元初步支持位１﹒１８，初步阻力在１０天線的１﹒１９００。歐洲央行貨幣政策立場傾向寬鬆
，仍然優先考慮高位造空。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１０﹒８０　　　１１２﹒００　　　１１０﹒３０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１８８５　　　１﹒１８００　　　１﹒１９１５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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