花旗料今年香港經濟增長６﹒２％，關口重開助改善港股氣氛

《經濟通通訊社５日專訊》花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預期，本地經濟

活動或在下半年進一步復甦，但關鍵仍是何時通關，預料今年香港經濟增長６﹒２％，明年則為

增長４﹒５％。



＊今年失業率預測降至５﹒６％，通脹預測１﹒８％＊



黃栢寧在網上發佈會上表示，花旗將本港全年失業率預測降至５﹒６％。消費者通脹正在升

溫，但料不會成為問題。通脹可能保持在２％以下。今年通脹預測１﹒８％ ，明年預測

２﹒２％。

至於股市方面，他指，該行目前未有最新的恆生目標，而恆指在今年上半年表現一般，因為

當中新經濟股的比例增加，但上半年相關股份表現未如理想。不過，整體而言，他認為恆指改革

在中長線將利好指數。同時，在上半年市場氣氛一般，並仍在消化監管力度的情況下，投資者上

半年對港股的專注度不高，但相信隨著經濟進一步復甦，而內地、香港以至亞洲地區或會重新通

關，都將會改善大市的氣氛。



＊內地政策緊縮近尾聲，中資股已接近值得吸納水平＊



他又提到，內地收緊信貸政策和科技行業監管，中國股市調整似乎先於美國股市，而政策緊

縮或已接近尾聲，中國股市下半年表現有望改善。從相對估值看，中資股已接近值得吸納水平。

花旗年初建議投資受疫情打擊最嚴重的資產，捕捉其從低迷水平反彈的升浪。這個主題仍然有效

，但由於市場已經反彈，機會收窄。旅遊和酒店等服務業的疫情週期性股份有望繼續受惠。

此外，他認為，未來幾十年經濟實力將繼續轉移至亞洲。美國和中國之間戰略競爭或加劇，

可能出現跨越兩個不同經濟重心的獨立供應鏈。受惠者或包括來自台灣、韓國和歐洲的半導體設

備製造商。中國經濟持續發展，消費品牌、電子商務、物流、旅遊休閒、醫療保健、保險和財富

管理等行業或將受惠。同時人口壽命延長、數碼化及綠色世界發展亦是未來的大趨勢。（ｓｋ）

