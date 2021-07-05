《小傳日記》滴滴出行被下架，科網巨頭慘遭牽連？

《小傳日記》今日魚缸繼續向下探，五連跌之餘仲一度下試兩萬八關，好彩收市都仲頂得住

，不過上落市之下仲出現滴滴出行Ａｐｐ下架呢單大鑊嘢，搞到成班科網佬頹到貼哂地，無論班

呠呠車今日有幾勁都扯唔起個市，睇嚟只要一日科網佬未翻身，魚缸都冇運行。

神州網信辦通報，滴滴出行Ａｐｐ存在嚴重違法違規收集使用個人訊息問題，要求應用商店

將個Ａｐｐ下架同認真整改，今日又宣布對三間叫車平台啟動網絡安全審查。滴滴下架本來已經

令反壟斷陰霾再起，《環球時報》又發表評論文章，直指國家無法容忍互聯網巨頭成為「神州人

個人信息超級數據庫」，更指好似滴滴咁在美上市，又係外國公司做大股東嘅科企，響信息安全

監管要更為嚴格，文中似乎另有所指，而且今次下架事件更提醒孖屐，科網龍頭若涉及反壟斷法

唔單止可以罰錢，仲有封殺Ａｐｐ呢招「殺手鐧」，難怪成班平台股繼續潛水，更加唔知仲要潛

幾耐。

ＱＱ（００７００）創逾半年新低，挫近４巴仙，報５５４銀；美團（０３６９０）唔見近

６巴仙，報２８７銀；阿里（０９９８８）挫近３巴仙，報２０６銀；京東（０９６１８）跌近

３巴仙，報２９２銀；快手（０１０２４）曾低見１７０銀穿底，收插近６巴仙，報１７２﹒４

銀。



＊維他奶身陷公關災難＊



今日孖屐新聞一大堆，維他奶（００３４５）因為「七一刺警案」被神州人民自發抵制，多

個地區爆發維他奶下架潮，股價一度插低一成半，神州方面不滿維他奶以通告向當事人家人慰問

，即使公司發聲明補救都係無補於事，收市插低近１２巴仙，報２５﹒９５銀；旺旺（００１５

１）腳軟逾１巴仙，報５﹒４９銀；農夫山泉（０９６３３）走高１巴仙，報３９﹒４５銀；蒙

牛（０２３１９）漲近１巴仙，報４５﹒９５銀；飛鶴（０６１８６）跌逾１巴仙，報１６﹒２

６銀，請請！





表列板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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科網股：

騰訊 （００７００） ５５４﹒００元 跌３﹒５７％

美團 （０３６９０） ２８７﹒００元 跌５﹒５９％

阿里 （０９９８８） ２０６﹒００元 跌２﹒８３％

京東集團（０９６１８） ２９２﹒００元 跌２﹒９３％

快手 （０１０２４） １７２﹒４０元 跌５﹒９０％



飲品股：

維他奶 （００３４５） ２５﹒９５元 跌１１﹒７３％

旺旺 （００１５１） ５﹒４９元 跌１﹒０８％

農夫山泉（０９６３３） ３９﹒４５元 升１﹒４１％

蒙牛 （０２３１９） ４５﹒９５元 升０﹒７７％

飛鶴 （０６１８６） １６﹒２６元 跌１﹒３３％

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