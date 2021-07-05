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05/07/2021 10:15

《真知灼見－溫灼培》美元再升空間料收窄

　　《真知灼見》投資者實在過份抬舉了聯儲局在收緊貨幣政策上的能力，使美元不斷走強，但
對一些利淡美元因素變化卻視而不見。從環球金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）數字中顯示，於５月
份在主要貨幣的支付金額排行榜中，歐元的佔比達３９﹒０３％已超越了美元的３８﹒３５％，
成為最多人採用的支付貨幣。

＊歐元成為最多人採用支付貨幣＊

　　另外，國基會數字顯示，在今年首季外匯儲備貨幣比重中，美元雖然回升上５９﹒５％，較
去年第四季的５８﹒９％略升，但仍是近２５年低位。反映美元作為儲備貨幣的地位正被動搖。
另一點值得留意，盡管市場預期聯儲局快減買債及加息，但美國十年債息卻大部分時間維持於
１﹒５厘之下。顯示市場對美國經濟前景感憂慮，擔心聯儲局一旦落實削買債加息，美國經濟隨
時無以為繼。明顯，從債券市場投資者的行動中，反映他們不太相信聯儲局可有多大加息能力。
　　難說美元是次升浪可維持多久，因市場情緒往往不易觸摸。但繼美元大幅攀升後，在芝加哥
期貨市場上不少美元淡倉已被平掉，這可為日後美元下跌締造新條件。當然話說回來，由於聯儲
局的貨幣政策取向已較年初轉鷹，就是美元回落暫料於９１指數點也可找到支持。今年下半年料
美元只於一個較大範圍上落，待明年料才會真正見到美元下跌。

＊留意油組＋俄羅斯油產會議＊

　　回觀本周要留意因素。今天（５日）率先要留意是油組加上俄羅斯的大會，這大會理應於上
周四（１日）舉行，但一直延遲到今天才舉行。市場關心是油組今次會宣布增加多少油產量。一
般相信只會每日增加５０萬或４０萬桶。如屬實，這增產數量可謂相當輕微，料不足以遏抑現今
熾熱油價。另外，本周二（６日）澳洲央行將議息。維持所有貨幣政策不變是意料中事，市場關
注是該行會否提前加息日期。不過就是於上周所見，澳央行行長仍謂最快加息日期仍有待２０２
４年。本周三（７日），聯儲局將公開其６月１６及１７日議息會議記錄。回憶於當天議息會，
聯儲局便藉著其點陣圖暗示了該局有機會提前到２０２３年加息的可能性。現市場期望可於本周
聯儲局公開的會議記錄中尋找更多聯儲局對未來貨幣政策的看法。最後本周經濟數字方面，重點
是在周五（９日）中國公布的６月生產及消費物價指數。回憶中國５月生產物價指數高企９％（
按年比），現市場關注如中國生產物價指數維持高企，生產商會否開始把價格壓力轉移與消費者
，使中國６月消費物價從５月的１﹒３％（按年比）有所急攀升。《恆生銀行首席市場策略員　
溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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