  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/07/2021 10:47

《「香」講積金－香敏華》下半年通脹數據仍是關鍵

　　《「香」講積金》時間過得很快，２０２１年的上半年已經過去。今年以來環球股市普遍上
升，成熟市場更錄得雙位數字回報，而新興市場受新冠疫情拖累，升幅較溫和。整體而言，強積
金股票基金上半年錄得不俗升幅。債券方面，筆者上期已指出，通脹預期升溫及孳息上升直接影
響債券價格下跌，拖累債券基金表現。展望下半年，筆者認為通脹數據仍然是市場所關注的焦點

　　美國聯儲局在六月份的議息會議後將整體通脹預期上調至３﹒４％，比三月份的預測高出整
整一個百分點。儘管會後聲明繼續表示通脹壓力是「暫時的」，但聯儲局主席鮑威爾在記者會表
示，通脹可能會比預期的更高、更持久，引發市場對通脹作出重估，並調整對美國加息步伐的預
期。
　　在疫苗接種率提升、經濟重啟之下，市場對商品的需求大幅回升，以致今年整體原材料價格
累積頗大升幅。原材料價格上升的影響將陸續傳導至消費品價格之上，通脹壓力因而加大。其實
，商品價格的上升周期為一般為時頗長，筆者對通脹只是暫時升溫的說法頗感懷疑。故此，投資
者今年下半年宜密切留意各地的通脹數據，這將是央行官員討論何時縮減購債規模以至加息的關
鍵。而因著央行官員就貨幣政策口風的改變，投資市場的波動性可能增加。

＊溫和通脹利好股票資產＊

　　筆者上期亦有提及，通脹和債券孳息率從低位上升是經濟好轉的訊號，利好股票資產。假如
企業能夠將上漲的生產成本轉嫁至客戶或消費者，公司利潤率便得以提高，對股價有提振作用。
上半年普遍強積金股票基金也錄得不俗升幅，而由於板塊輪動明顯，不同風格的基金表現頗有差
異。回顧去年首三季，科技行業以及被視為新經濟的板塊引領股市反彈，大幅跑贏大市，到去年
第四季起，市場憧憬經濟重啟，周期性板塊（或舊經濟板塊）如能源、物料、金融大獲市場追捧
，今年以來仍然跑贏，反觀科技股表現相對落後。故此，持重科技股和新經濟板塊的股票基金去
年大放異彩，倘若風格沒有轉換的話，今年表現則較黯然失色。
　　展望下半年，筆者預期經濟走過疫情陰霾重啟、通脹溫和上升以及市場流動性維持寬鬆的情
況下，股票的吸引力仍然較大。然而，板塊輪動可能沒有過去幾季般明顯，科技和新經濟板塊經
過調整後可望重新吸納低吸資金，而周期性板塊和舊經濟板塊則受盈利改善推動，不同風格的股
票基金皆可受惠。《永明資產管理高級投資策略師　香敏華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning05/07/2021
溫傑：歸創通橋建議短線獲利　看緊首掛開市
財經熱話05/07/2021
【陶觀天下】陶冬：美國就業重回強勢　中國出口再顯疲態
財經熱話02/07/2021
【債券通】歐冠昇：正與相關監管機構就拓展南向債券通緊密合作
中國故事02/07/2021
《神州經脈》人行連續兩日收水　A股急挫　外資流出逾九個月多
財經熱話02/07/2021
羅兵咸料今年本港新股集資額五千億　有望躋身全球三甲
財經熱話02/07/2021
《股市一周》恒指本周瀉近千點 收報28310點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞TANITA BC-402智能體組成磅

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金