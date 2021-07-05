《「香」講積金－香敏華》下半年通脹數據仍是關鍵

《「香」講積金》時間過得很快，２０２１年的上半年已經過去。今年以來環球股市普遍上

升，成熟市場更錄得雙位數字回報，而新興市場受新冠疫情拖累，升幅較溫和。整體而言，強積

金股票基金上半年錄得不俗升幅。債券方面，筆者上期已指出，通脹預期升溫及孳息上升直接影

響債券價格下跌，拖累債券基金表現。展望下半年，筆者認為通脹數據仍然是市場所關注的焦點

。

美國聯儲局在六月份的議息會議後將整體通脹預期上調至３﹒４％，比三月份的預測高出整

整一個百分點。儘管會後聲明繼續表示通脹壓力是「暫時的」，但聯儲局主席鮑威爾在記者會表

示，通脹可能會比預期的更高、更持久，引發市場對通脹作出重估，並調整對美國加息步伐的預

期。

在疫苗接種率提升、經濟重啟之下，市場對商品的需求大幅回升，以致今年整體原材料價格

累積頗大升幅。原材料價格上升的影響將陸續傳導至消費品價格之上，通脹壓力因而加大。其實

，商品價格的上升周期為一般為時頗長，筆者對通脹只是暫時升溫的說法頗感懷疑。故此，投資

者今年下半年宜密切留意各地的通脹數據，這將是央行官員討論何時縮減購債規模以至加息的關

鍵。而因著央行官員就貨幣政策口風的改變，投資市場的波動性可能增加。



＊溫和通脹利好股票資產＊



筆者上期亦有提及，通脹和債券孳息率從低位上升是經濟好轉的訊號，利好股票資產。假如

企業能夠將上漲的生產成本轉嫁至客戶或消費者，公司利潤率便得以提高，對股價有提振作用。

上半年普遍強積金股票基金也錄得不俗升幅，而由於板塊輪動明顯，不同風格的基金表現頗有差

異。回顧去年首三季，科技行業以及被視為新經濟的板塊引領股市反彈，大幅跑贏大市，到去年

第四季起，市場憧憬經濟重啟，周期性板塊（或舊經濟板塊）如能源、物料、金融大獲市場追捧

，今年以來仍然跑贏，反觀科技股表現相對落後。故此，持重科技股和新經濟板塊的股票基金去

年大放異彩，倘若風格沒有轉換的話，今年表現則較黯然失色。

展望下半年，筆者預期經濟走過疫情陰霾重啟、通脹溫和上升以及市場流動性維持寬鬆的情

況下，股票的吸引力仍然較大。然而，板塊輪動可能沒有過去幾季般明顯，科技和新經濟板塊經

過調整後可望重新吸納低吸資金，而周期性板塊和舊經濟板塊則受盈利改善推動，不同風格的股

票基金皆可受惠。《永明資產管理高級投資策略師 香敏華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

