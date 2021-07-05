《宏觀理財－冼健岷》資產配置種類，豈止股債兩選項

《宏觀理財》此前提到資產配置可參考１００法則，即是將１００減去當下年齡，就是將資

金投放到高風險資產的比例，而高風險資產最普遍的種類是股票，其實還可包括其他波動性較高

的金融產品。

事實上，進行資產配置，目的是把資金分配到關聯性不高、風險各不同的不同資產種類，以

達致降低風險的效果，資產種類選擇可以很多，除了股票、債券外，不可或缺的還有現金，以及

保險等。

現金是作為應急錢之用，萬一發生意外，有突如其來的用錢需要，或好像現時般經濟不景，

突然失去工作，影響到現金流，也不會手足無措；建議保留相當於３至６個月生活開支的現金，

以策萬全。



＊股債關聯性低，可作互補＊



至於股票與債券，則被視為屬於關聯性不高，甚至呈負數的兩種資產，即是當股市下跌，債

市並不會下跌，甚至更會上升；相反，當股市上升，債市亦不會上升，甚至更會下跌。當然，股

市與債市也有同漲同跌的時候，只是歷史數據指出，兩者可以作為互補的資產。

其實，即使在同一資產種類，也要分散投資。例如股票，固然不能將所有資金全押注在同一

公司上，就連同一行業亦不適宜，若要降低風險，便應把資金分配到不同行業，例如舊經濟板塊

如銀行、地產、原材料等，以及新經濟板塊如電子商貿、生物醫藥等。

說到分散投資，基金是個不俗選擇。基金的種類也很繁多，包括以地區劃分的，如環球、歐

洲、亞洲、新興市場等；以主題劃分的，如科網、生物、ＥＳＧ等，以及追蹤指數的，如恆指、

道指、納指等。買入一個基金單位，已相當於買入了一系列股票或債券；尤其是買入追蹤指數基

金，便相當於買入了相關指數的所有或大部分成份股或債。



＊保險不可忽略，實現不同目標＊



此外，保險亦是資產配置不可忽略的一環。透過不同保險產品，投保人可達到短、中、長期

的理財目標，包括儲蓄、子女教育、置業，以至財富傳承等，最重要是給予家人一個保障，免除

後顧之憂。

值得注意的是，不同保險產品也有不同風險，回報並非保證之餘，涉及貸款的計劃更有利率

風險，回報可能不似預期，嚴重者或會招致損失。

物業相信是很多人佔比最重的資產，樓價一升一跌，對總資產的影響十分大，而且流動性不

算高，不能說賣便賣。因此，配置此資產前，宜謹慎衡量自己的風險承受程度。

最後一提的是，隨着資產價格不斷變化，配置的比例需不斷檢討與還原，例如股票資產價值

增加，佔總資產的比例增加，便應減持利潤較高股份，令股票佔比回到特定比例。

《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》



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