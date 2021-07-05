滴滴出行需下架ＡＴＭＸ受挫，港股全日收跌１６６，科指跌逾２％

《經濟通通訊社５日專訊》美國非農業職位增長１０個月來最多，上周五（２日）美股三大

繼續造好，惟中國網信辦將滴滴出行Ａｐｐ下架，今日又宣布對三間叫車平台啟動網絡安全審查

，再觸發市場憂慮互聯網企業監管風險。港股開跌７６點，報２８２３３點，其後跌幅迅速擴大

，最多跌過２６７，點報２８０４２點，惟恐波及到其他科技股，ＡＴＭＸ表現甚差。香港電子

消費券已開始接受登記，本地地產股逆市企穩。恆指收報２８１４３點，跌１６６點或０﹒５９

％，主板成交１６５３﹒９４億元，跌５﹒９７％。國指報１０２７４，跌１４１點或１﹒３６

％。科指跑輸，報７７１２點，跌１８０點或２﹒２８％。

Ａ股兩市高開高走，上證綜指收報３５３４點，升１５點或０﹒４４％；深證成指報１４７

１８點，升４７點或０﹒３３％，總成交１００６０﹒１３億人幣。

騰訊（００７００）跌３﹒５７％，報５５４元；阿里（０９９８８）跌２﹒８３％，報２

０６元；美團（０３６９０）走低５﹒５９％，報２８７元；京東集團（０９６１８）跌２﹒９

３％，報２９２元；百度（０９８８８）挫４﹒１４％，報１８５﹒３元；小米（０１８１０）

軟０﹒９５％，報２５﹒９５元。



表列十大跌幅恆指成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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石藥 （０１０９３） １０﹒３４元 跌６﹒３４％

美團 （０３６９０） ２８７﹒００元 跌５﹒５９％

騰訊 （００７００） ５５４﹒００元 跌３﹒５７％

阿里 （０９９８８） ２０６﹒００元 跌２﹒８３％

阿里健康（００２４１） １６﹒２０元 跌２﹒１７％



潤地 （０１１０９） ３０﹒８５元 跌２﹒０６％

中生製藥（０１１７７） ７﹒３３元 跌１﹒８７％

平保 （０２３１８） ７３﹒８０元 跌１﹒４７％

交通銀行（０３３２８） ４﹒７８元 跌１﹒２２％

藥明生物（０２２６９） １３８﹒００元 跌１﹒０８％

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表列十大跌幅科指成份股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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快手 （０１０２４） １７２﹒４０元 跌５﹒９０％

美團 （０３６９０） ２８７﹒００元 跌５﹒５９％

海爾智家 （０６６９０） ２５﹒７５元 跌４﹒４５％

阿里 （０９９８８） ２０６﹒００元 跌２﹒８３％

新東方在綫（０１７９７） ８﹒９１元 跌３﹒９９％



微盟 （０２０１３） １５﹒３０元 跌３﹒７７％

嗶哩嗶哩 （０９６２６） ９００﹒００元 跌３﹒７４％

騰訊 （００７００） ５５４﹒００元 跌３﹒５７％

明源雲 （００９０９） ３６﹒０５元 跌３﹒４８％

京東集團 （０９６１８） ２９２﹒００元 跌２﹒９３％

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（ｎｓ）

