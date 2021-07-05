《每周華語－黃溢華》ＧＯＯＧ、納指新高、串流平台、象棋開局

《每周華語》世事如棋局局新，美股新高日久，能否維持，考驗日大。久守必失，一片看好

之下，巿況突然回下１０％╱３０％不無可能。不少美國股上升一年、兩年之久，亦有在１０年

以上的上升浪之中，近年才急升。與美股牛巿「下棋」，在現水平，隱藏的風險極高！「好」的

因素已炒「盡」了。



「Ｇｏｏｇｏｌ」是一個很大的數字，即「１」之後跟隨了１００個「０」。１００年之前

，美國數學家Ｋａｓｎｅｒ的當時只有９歲，把這一巨大數字稱為「Ｇｏｏｇｏｌ」。１９４０

年，這位數學家Ｅｄｗａｒｄ Ｋａｓｎｅｒ於數學普及書中推廣了「Ｇｏｏｇｏｌ」，因而成

為研究的「大數字」。Ｇｏｏｇｌｅ的兩位創辦人本用「Ｇｏｏｇｏｌ」為新成立企業的名稱，

但真的一時大意，串錯了字，由「Ｇｏｏｇｏｌ」成為「Ｇｏｏｇｌｅ」！因而「Ｇｏｏｇｌｅ

」（谷歌）成為「新創」的字，亦成為行內及大眾常用的字。今天「Ｇｏｏｇｌｅ」已是全球頭

四名的品牌。「Ｇｏｏｇｌｅ」的「ｄｏｍａｉｎ」也採納「１ｅ１００﹒ｎｅｔ」為自身

「ｄｏｍａｉｎ」的稱呼。可見「錯有錯著」！「Ｇｏｏｇｌｅ」新高巿值驚人，納指新高，亦

有因由。



全球通脹有上升壓力，但各國央行不會輕易急加息，下半年經濟看好，進一步推動了全球股

巿。「ＱＥ」仍在，而不少企業，有自身優勢，因而「Ｇｏｏｇｌｅ」等等股份，仍在上升大浪

之中。納指２０１０年在２０００水平，上周升見１４５００水平，１１年多，指數上升了７倍

，不少成份股份的升幅更為驚人。



由月球回看地球，真的甚美。Ａｐｏｌｌｏ探月計劃，有很多「月球╱地球」的照片，其中

「Ａｐｏｌｌｏ １１」傳回的「地球」影像，地球剛好在月球的「邊沿」！如果月球有「生命

」，又在月表遇上人類，相信必會「問」及地球的顏色為甚麼是「藍色」？！「Ｇｏｏｇｌｅ」

創辦人未完成博士課程便創業：「Ｓｅａｒｃｈ Ｅｎｇｉｎｅ」今天仍是企業的最重要資產。

把「數學」、「計算」、「算法」在「資訊空間」找尋資訊，成為大生意：而「Ｇｏｏｇｏｌ」

本意，即企業可搜尋「１ｅ１００」（１之後有１００個０）那麼巨大的「空間」。當然，有很

大的競爭，但「Ｇｏｏｇｌｅ」的「Ｓｅａｒｃｈ Ｅｎｇｉｎｅ」（搜尋器）今天仍是用家首

選之一。另方面，「Ｇｏｏｇｌｅ」大量投入「Ａ﹒Ｉ﹒」，Ａｌｐｈａ Ｇｏ、Ａｌｐｈａ

Ｃｈｅｓｓ已成功「戰勝」人類高手。企業亦挑戰量子電腦，希望２０３０年之前，可以成功推

出無「錯誤」計算的量子電腦。不少美國大企業，科研╱科技軟硬成品均由大學衍生，而史丹福

大學近６０年對現代科技企業有直接╱間接的推動力。２００５年，Ｇｏｏｇｌｅ重組，成為

「Ａｌｐｈａｂｅｔ Ｉｎｃ」的子公司。「Ａｌｐｈａｂｅｔ Ｉｎｃ」股價升至２５００美

元，真的是一飛衝天。數學乃「科學的女皇」（「Ｑｕｅｅｎ ｏｆ Ｓｃｉｅｎｃｅ」），真

的對。



１９８３年，美作家「Ｗａｌｔｅｒ Ｔｅｖｉｓ」小說「Ｔｈｅ Ｑｕｅｅｎ’ｓ

Ｇａｍｂｉｔ」，講述女棋手的成長，成為棋手中的棋手，「開局」成為必須壓倒對手的「一步

」，使女棋手在男棋手為主的世界中不易脫穎而出，但女棋手終成第一，能在棋壇的最高點。有

分析認為，小說中的女主角╱主人翁的成長╱經歷，多少是「Ｗａｌｔｅｒ Ｔｅｖｉｓ」的人

生縮影。孩兒時孤獨成長，父母返回家鄉，把他留在另一州份。即使返回家鄉，父母也不與他同

住。作者５０出頭便離開人世。小說中女棋手終名成利就，但得來不易，亦是孤兒，幸有一佰樂

，因而她可以達到人生的棋藝高峰。



１９８０年代，象棋已不再於美國盛行。「Ｔｈｅ Ｑｕｅｅｎ’ｓ Ｇａｍｂｉｔ」並未

真正成為被留意的小說。作者作品不多，但美串流平台有自身電影產品，把「Ｔｈｅ

Ｑｕｅｅｎ’ｓ Ｇａｍｂｉｔ」拍成電影，讓全球會員觀看，結果大賣，收視極高。女主角有

「佰樂」，而作者的佰樂終出現：串流平台Ｎｅｔｆｌｉｘ。近兩年在全球疫情之下，娛樂消費

形式大變，串流平台甚受歡迎。Ｎｅｔｆｌｉｘ等企業成為全球疫情之下的得益者，股價大升，

上破５５０╱６００美元乎？新消費形式已形成，再上升不足為奇了。



「Ｑｕｅｅｎ」很多，但由數學以至女棋手，也不是「一天」便可以成為「女皇」。

「Ｇｏｏｇｌｅ」及不少企業努力建構真正可用的量子電腦。１萬年也許不完的問題，超級電腦

也應付不了，但量子電腦可在彈指之間準確完成！



一旦有可真正運用的量子電腦：「Ｇｏｏｇｌｅ」的「搜尋器」「算法」會否被攻破！企業

不再「第一」，重中之重的資產可不敵「量子電腦」。因而不進則退，人有自身不可不有，

「Ｇｏｏｇｌｅ」投入建構「量子電腦」自有因由了。



事實上，如果擁有「量子電腦」，所有現今的「保密」也可能失去意義，所謂大眾用的「密

碼」，理論上用「量子電腦」都可得知。因而世界不再有秘密了！可見各國╱各大企業都必用全

力去自身建構「量子電腦」，快人一步，好比擁有「無敵軍備」，世間再無「密碼」，因為無人

可比「量子電腦」更快！「Ｇｏｏｇｌｅ」成也「算法」，敗也「算法」：無人破解乎？！有可

能的呢！



Ｇｏｏｇｌｅ與Ｎｅｔｆｌｉｘ上升、急升各有因由。全球疫情使不少股份成為得益者，而

不少股份卻被看淡。Ｎｅｔｆｌｉｘ正大量投入拍自家發放的影片，亦可能有新業務，目前「串

流平台」當「炒」，而Ｇｏｏｇｌｅ業務多多，形勢仍大好。Ｈｏｌｌｙｗｏｏｄ不敵

Ｎｅｔｆｌｉｘ，而Ｇｏｏｇｌｅ目前亦是行內「一哥」，形勢甚佳。當然，累積巨大升幅，因

此不足為奇了。《資深市場人士 黃溢華》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

