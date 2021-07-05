《鍾之日記》中概新股遭整治，騰訊中伏沽壓重

《鍾之日記》７月５日，香港天氣：時晴時陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美國非農業職位增長１０個月來最多，上周五（２日）美股三大繼續造好，不過中國監管連

環出手，針對６月才在美國上市的三家中概股滴滴出行、滿幫集團及ＢＯＳＳ直聘啟動網絡安全

審查，有官媒更將事件層次提升至國家安全高度，引發投資者對互聯網企業監管風險的嚴重憂慮

，而今晚美股獨立日假期休市，市場搶先沽售本港科技股。

香江魚缸開跌７６點，報２８２３３點，其後跌幅迅速擴大，最多跌過２６７，ＡＴＭＸ表

現甚差。恆指收報２８１４３點，跌１６６點或０﹒５９％，主板成交１６５３﹒９４億元，跌

５﹒９７％。

滬深股市下半年開局連續兩個交易日告跌後今日終於反彈收升，在有色、半導體、煤炭等板

塊急漲帶動下，大市在尾段重拾升勢。滬綜指收升０﹒４４％，報３５３４﹒３２點。外資繼上

日（２日）淨流出逾８６億元人民幣創９個月高後，今見回流跡象，全日淨流入５９﹒１９億人

民幣，終結連續三個交易日淨流出。兩市全日成交１００６０億人民幣，與上日相約。



＊滴滴等遭監管重拳，ＡＴＭ齊腳震＊



國家網信辦４日晚間通報，「滴滴出行」Ａｐｐ因存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題

，根據相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行」Ａｐｐ，並要求滴滴出行認真整改在的問題，

切實保障廣大用戶個人信息安全。滴滴出行上月３０日在美國上市掛牌，發行價定在１４美元，

籌資４４億美元，是２０１４年以來中國公司在美國的最大上市案。國信辦上周五（２日）宣布

對滴滴安全審查，消息已影響滴滴美股收挫５﹒３％。

滴滴的大股東為軟銀，持股２０﹒２％、騰訊（００７００）持股６﹒４％、阿里巴巴

（０９９８８）和優步（ＵＢＥＲ）均是滴滴的股東。受消息拖累，軟銀日股收挫５﹒４％。

《環球時報》發表評論文章指，不容許任何一家互聯網巨頭成為比國家掌握還詳細的中國個

人訊息的超級數據庫，並特別指出滴滴出行６月３０日在美國上市，首兩大股東都是外國公司，

訊息安全監管更須嚴格。

「滴滴出行」遭下架後，網信辦今日再向近日在美上市的中概股Ａｐｐ出手，對滿幫集團旗

下的「運滿滿」、「貨車幫」，看準網旗下的「ＢＯＳＳ直聘」」啟動網絡安全審查，審查期間

，有關ＡＰＰ須停止新用戶註冊。

無獨有偶，騰訊同時是滿幫集團和看準網的股東，加上此前傳出，旗下的騰訊音樂或在中共

黨慶後遭受巨額罰款。憂慮被「監管鐵拳」正面擊中，市場今日急沽騰訊，低位曾失守５５０元

，低見５４８﹒５元，創去年１２月３０日新低；全日收跌３﹒６％至５５４元。

美團（０３６９０）旗下同樣擁有「美團打車」的網約車Ａｐｐ，收挫５﹒６％。

外媒上周報道指，阿里創辦人馬雲及副主席蔡崇信將大部分持股抵押予投資銀行以取得貸款

。阿里發言人回應稱，馬雲及其關聯方沒有任何以阿里股票為質押的未償還貸款，並不存在追加

保證金風險。不過，阿里巴巴仍收跌２﹒８％，報２０６元。



＊用錢也留不住人才，中芯受挫跌２％＊



內地晶片龍頭中芯（００９８１）宣布，在公司工作２０年的核心技術人員、技術研發副總

裁吳金剛辭職。雖然中芯表示，吳金剛的離職未對公司整體研發實力產生重大不利影響，但核心

人才的離去大大動搖公司的穩定性，或不排除引發未來會有更多優秀員工辭職或跳槽。消息拖累

中芯全日跌２﹒２％，報２２﹒７５元。

其實中芯核心技術人才不時出現離職情況，最受矚目的就是去年底中芯的聯合ＣＥＯ梁孟松

曾直言不受尊重公開表態要離開中芯，引發市場軒然大波，中芯股價更一度重挫。除了高階技術

人才外，中芯一般員工的離職率更是居高不下，在２０１８年更超過２０％。

根據中芯「２０１８年企業社會責任報告」所透露出來的數據來看，２０１８年中芯在上海

、北京、深圳工廠的員工離職率分別為５２﹒２％、２５﹒７％、１１﹒７％，整體流失率為

２２％，較同業平均值超出１﹒３倍。２０１９年員工整體離職率降至１７﹒５％，但依然處於

高檔，其中上海離職的員工佔總離職員工的５０％，反觀台積電近幾年的離職率一直在５％以下

。

吳金剛在中芯工作時的薪金待遇非常可觀。２０２０年吳金剛的年薪為２１４萬元人民幣，

且才剛在５月底取得中芯１６萬股的限制性股票。依照中芯Ａ股最新股價以每股５８﹒１３元人

民幣來計算，這筆股票激勵的價值約為９３０萬元人民幣。不過該股票激勵計劃，激勵對象離職

者，自離職之日起激勵對象已授予但尚未歸屬的限制性股票不得取得，並作廢失效，意味著吳金

剛或自動放棄這１６萬股限制性股票獎金。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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