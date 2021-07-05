【滴滴下架】違規收集個人隱私，「滴滴出行」遭下架，美股盤前挫

《經濟通通訊社５日專訊》國家網信辦昨日（４日）晚間通報，「滴滴出行」Ａｐｐ因存在

嚴重違法違規收集使用個人信息問題，國家網信辦根據相關規定，通知應用商店下架「滴滴出行

」Ａｐｐ，並要求滴滴出行認真整改存在的問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。滴滴出行上

月３０日在美國上市掛牌，發行價定在１４美元，籌資４４億美元，是２０１４年以來中國公司

在美國的最大上市案。消息公布後，滴滴在美股盤前交易一度急挫逾６％，滴滴上周五（２日）

收挫５﹒３％。



＊滴滴：暫停新用戶註冊，已下載用戶可正常使用＊



滴滴出行隨後在其官方微博上回應稱，將堅決落實國家有關部門的相關要求，已於７月３日

暫停新用戶註冊，滴滴出行Ａｐｐ將嚴格按照有關部門的要求下架整改。已下載滴滴Ａｐｐ的用

戶可正常使用，乘客的出行和司機師傅的接單不受影響。

滴滴又強調，真誠感謝主管部門指導滴滴排查風險，我們將認真整改，不斷提升風險防範意

識和技術能力，持續保護用戶隱私和數據安全，防範網絡安全風險，持續為用戶提供安全便捷的

服務。

上周五（２日），國家網信辦就對「滴滴出行」實施網絡安全審查。為配合網絡安全審查工

作，防範風險擴大，審查期間「滴滴出行」停止新用戶註冊。

當時滴滴方面就表示，將積極配合網絡安全審查。審查期間，將全面梳理和排查網絡安全風

險，持續完善網絡安全體系和技術能力。

軟銀、阿里巴巴（０９９８８）、騰訊 （００７００）和優步（ＵＢＥＲ）均是滴滴的支

持者。其中，軟銀持股２０﹒２％為最大投資者，騰訊持股６﹒４％。（ｌｃ）

