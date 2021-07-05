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05/07/2021 08:38

研發副總吳金剛獲授近千萬市值股票後辭職，中芯國際：不影響研發

　　《經濟通通訊社５日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）昨日（４日）在
上交所公告突發一起核心技術人員離職事件：在公司工作２０年的核心技術人員、技術研發副總
裁吳金剛辭職。
　　值得注意的是，在中芯國際５月２０日發布的最新一期股權激勵計劃名單中，吳金剛作為公
司核心技術人員之一，獲得了公司１６萬股的限制性股票，對應當前中芯國際當前股價每股
５８﹒１３元（人民幣．下同），這部分股票市值近９３０萬元，而授予價格僅為每股２０元。
２０２０年，吳金剛從中芯國際獲得的薪酬總額為２１４﹒１萬元。
　　公告稱，目前吳金剛已完成與研發團隊的工作交接，公司核心技術人員及研發團隊能夠支持
公司未來核心技術的持續研發工作。目前公司的技術研發工作均正常進行，吳金剛的離職未對公
司整體研發實力產生重大不利影響。
　　資料顯示，吳金剛現年５３歲，１９９５年至２００１年就職日本通產省工業技術研究院，
１９８８年獲得華中工學院（現華中科技大學）理學學士學位，１９９５年獲得中國科學院蘭州
化學物理研究所物理化學博士學位，於２００１年加入中芯國際，２００１年至２０１４年，歷
任助理總監、總監、資深總監，２０１４年至今擔任技術研發副總裁，任職期間負責參與公司
ＦｉｎＦＥＴ（鰭式電晶體）先進工藝技術研發及管理工作。
　　根據中芯國際與吳金剛簽署的勞動合同、保密協議或條款及競業限制條款，吳金剛自離職次
日起的１２個月內不得幫助公司競爭對手、為其工作、被其僱佣、向其提供服務、供應產品或充
當公司的競爭對手；不加入任何與公司業務存在競爭關係的公司或為其提供服務，包括但不限於
作為其投資人、股東、董事、監事、經理、顧問或扮演其他任何角色。（ｌｃ）

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