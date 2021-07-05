【聚焦數據】６月財新服務業ＰＭＩ急跌至５０﹒３，創十四個月低

《經濟通通訊社５日專訊》受廣東局部地區疫情反彈影響，６月居民需求受到抑制，導致中

國服務業擴張力度有所減弱。今日公布的２０２１年６月財新中國服務業ＰＭＩ（採購經理指數

）錄得５０﹒３，較５月回落４﹒８個百分點，為１４個月來最低，雖然仍位於擴張區間，但增

速明顯放緩。

此前公布的６月財新中國製造業ＰＭＩ錄得５１﹒３，低於５月０﹒７個百分點，受製造業

和服務業ＰＭＩ同時放緩的拖累，６月財新中國綜合ＰＭＩ錄得５０﹒６，低於５月３﹒２個百

分點，同樣放緩至１４個月來最低。

這一走勢與國家統計局公布的ＰＭＩ一致。國家統計局公布的２０２１年６月製造業ＰＭＩ

錄得５０﹒９，低於５月０﹒１個百分點；服務業商務活動指數下降２﹒０個百分點至

５２﹒３，綜合ＰＭＩ產出指數為５２﹒９，回落１﹒３個百分點。



＊服務業投入價格指數由近期高點明顯回落＊



從分項數據來看，６月服務業新訂單量增長放緩至１４個月來最低。不過，服務業新出口訂

單指數重新回歸到榮枯線以上，但擴張程度有限。製造業新訂單指數也出現回落，綜合兩大行業

看，６月新訂單指數放緩至１４個月來最低。

由於原材料和用工成本得到控制，６月服務業投入價格指數較５月的近期高點明顯回落，並

創下九個月來的最低紀錄。製造業投入價格指數也大幅回落，綜合投入成本雖仍處於擴張區間，

但回落至八個月來最低。

由於企業成本下降，同時出行需求受疫情抑制，６月服務業企業收費價格結束了此前持續

１０個月的上揚趨勢，出現回落，收費價格指數落入收縮區間，受訪企業表示降價是為了吸引新

業務。不過，製造業出廠價格指數仍處於擴張區間，帶動綜合產出價格僅微弱上揚。



＊用工出現四個月以來首次收縮，業界信心跌＊



受業務需求下降的影響，６月服務業用工出現四個月以來首次的收縮。盡管製造業就業指數

在擴張區間略有提高，但製造業用工回升被服務業用工收縮所抵消，兩大行業用工總量仍輕微下

降。

盡管中國服務業企業對未來一年的經營前景仍然樂觀，但隨著疫情再次暴發，６月整體樂觀

度驟降，業界信心跌至九個月低點。許多企業相信疫情將得到控制，市場狀況和全球需求將在未

來進一步復蘇。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，６月製造業和服務業的擴張態勢仍得以維繫，通脹壓力得

以暫時緩解，但受近期局部地區疫情影響，服務業更顯弱勢。疫情暴發至今，製造業逐步恢復常

態化，服務業對疫情形勢依然較為敏感。進入下半年後，隨著低基數效應不斷減弱，經濟下行與

通貨膨脹壓力交織，仍是嚴峻挑戰。（ｗｌ）

