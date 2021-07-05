《融天納地－溫天納》對未來環球流動性政策的思考

《融天納地》隨著美國就業持續復甦，失業率進一步降低，聯儲局將無可避免地開始收緊政

策。國家政策如何應變，值得思考。以古鑑今，在２００９年至２０１１年期間，內地相對美國

貨幣政策表現出較強獨立性，儘管聯儲局持續寬鬆，但在內地經濟過熱和通脹高企背景下果斷收

緊。２００９年底，內地較高的通脹呈現，投資需求旺盛，貸款加權平均利率開始上升。

２０１０年１０月，在聯儲局持續寬鬆背景下，人行開始上調存貸款基準利率，受此影響，市場

利率也加快了上升的步伐。該段期間，內地工業增加值、固定資產投資和房地產行業投資高位回

落，經濟過熱趨勢得到遏制。



在２０１７年至２０１８年期間，聯儲局加息，內地核心ＣＰＩ和ＰＰＩ同步突破２％，人

行政策利率上升。在美國經濟實現充分就業後，儘管通脹保持溫和，並未出現通脹高企現象，聯

儲局仍然推動貨幣政策正常化進程。同期，內地固定資產投資增長呈現穩中放慢，基建投資和房

地產下滑，但該段期間政策重心為去槓桿和防風險，而非穩增長。



未來聯儲局縮減買債規模，內地ＰＰＩ最終仍會向核心ＣＰＩ傳導，核心ＣＰＩ水平將逐漸

拉升，估計人行貨幣政策易緊難鬆。不過，需要考慮環球疫情變數仍較大，經濟復甦不均衡、基

礎不穩固的問題仍存，預計貨幣政策整體而言仍以穩為主。



未來環球經濟高景氣能否維持？供應受政策約束限制，但需求能否拉升？需要留意，歐美市

場在服務性領域消費回升，但商品消費則回落。始終服務消費難以取代商品消費，特別是對製造

業和國際貿易帶來的拉動，而且財政補貼下滑，因此消費對下半年經濟的驅動會弱於上半年。在

疫後，僅少數企業擴大資本開支，亦局限在若干產業（如新能源、綠色產業方面）呈現增長。環

球利率見底回升，內地經濟去地產化亦意味著環球地產的繁榮或會降溫，投資者宜謹慎觀察，以

作應對。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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