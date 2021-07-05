  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/07/2021 15:41

《師傅教路－黃瑋傑》鈷金屬供不應求，洛鉬吼入上望５﹒２５元

　　《師傅教路》踏入第三季度，鋰電消費旺季將展開，加上鈷原料進口量下降，鈷價自６月中
旬起持續上漲，一改前期疲軟走勢。截止６月３０日，鈷價每噸報３６﹒５萬元人民幣，較６月
１７日每噸３４﹒２６６６萬元人幣上漲約６﹒５％。鈷需求除了受惠新能源汽車產量持續增長
，亦受惠３Ｃ電子消費產品單機帶電量持續上升等因素，而鈷供應則受限於礦山品位下降以及礦
山監管趨嚴，造成供應增速低於需求增速。據估計，今明兩年鈷供需將維持緊平衡，２０２３年
將供不應求，洛陽鉬業（０３９９３）作為鈷主要供應商，可望受惠鈷供不應求。

＊建議買入價４﹒８元，止蝕位４﹒５元＊

　　洛陽鉬業主要從事採選、浮選、焙燒、冶煉及下游加工鈷、鉬、鎢、銅、金及其他貴金屬。
集團的礦山資產分布於不同國家各地區，包括中國境內的三道莊鉬鎢礦上房溝鉬礦新疆鉬礦剛果
金（ＴＦＭ）銅鈷礦剛果金（ＫＦＭ）銅鈷礦巴西鈮磷礦。
　　今年第一季度，集團中國鉬、鎢產量分別為４０３１噸和２０９１噸；剛果（金）銅、鈷產
量分別為４９６８７噸和３３００噸；巴西鈮、磷產量分別為１８７７噸和２５﹒５２萬噸；澳
洲ＮＰＭ（８０％權益）銅、金產量分別為５６４８噸和４４８９盎司。集團繼續深入推進降本
增效，第一季度共實現降本增效１﹒７５億元人民幣，其中，剛果（金）板塊貢獻尤為凸顯，該
業務通過提高銅回收率，降低行政成本等措施共降本增效１６５０萬美元。另一方面，集團繼續
加大流動性儲備，保持健康資產負債結構。截至今年第一季度末，集團貨幣資金餘額為２３１億
元人民幣，淨有息負債率進一步降低至２３﹒３８％。建議買入價４﹒８元，目標５﹒２５元，
止蝕位４﹒５元。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話05/07/2021
【監管未停】又反壟斷！溫傑：趁減價買科技股　望第三季末反彈
FOCUS05/07/2021
【FOCUS】低調滴滴遭重拳　顯「安全」監管零容忍
財經熱話05/07/2021
維他奶內部通告惹風波市值急挫　傳內地商戶下架產品
開市Good Morning05/07/2021
溫傑：歸創通橋建議短線獲利　看緊首掛開市
財經熱話05/07/2021
【陶觀天下】陶冬：美國就業重回強勢　中國出口再顯疲態
財經熱話02/07/2021
【債券通】歐冠昇：正與相關監管機構就拓展南向債券通緊密合作
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞Pacific Coffee咖啡禮券

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞TANITA BC-402智能體組成磅

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金