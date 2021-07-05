《師傅教路－黃瑋傑》鈷金屬供不應求，洛鉬吼入上望５﹒２５元

《師傅教路》踏入第三季度，鋰電消費旺季將展開，加上鈷原料進口量下降，鈷價自６月中

旬起持續上漲，一改前期疲軟走勢。截止６月３０日，鈷價每噸報３６﹒５萬元人民幣，較６月

１７日每噸３４﹒２６６６萬元人幣上漲約６﹒５％。鈷需求除了受惠新能源汽車產量持續增長

，亦受惠３Ｃ電子消費產品單機帶電量持續上升等因素，而鈷供應則受限於礦山品位下降以及礦

山監管趨嚴，造成供應增速低於需求增速。據估計，今明兩年鈷供需將維持緊平衡，２０２３年

將供不應求，洛陽鉬業（０３９９３）作為鈷主要供應商，可望受惠鈷供不應求。



＊建議買入價４﹒８元，止蝕位４﹒５元＊



洛陽鉬業主要從事採選、浮選、焙燒、冶煉及下游加工鈷、鉬、鎢、銅、金及其他貴金屬。

集團的礦山資產分布於不同國家各地區，包括中國境內的三道莊鉬鎢礦上房溝鉬礦新疆鉬礦剛果

金（ＴＦＭ）銅鈷礦剛果金（ＫＦＭ）銅鈷礦巴西鈮磷礦。

今年第一季度，集團中國鉬、鎢產量分別為４０３１噸和２０９１噸；剛果（金）銅、鈷產

量分別為４９６８７噸和３３００噸；巴西鈮、磷產量分別為１８７７噸和２５﹒５２萬噸；澳

洲ＮＰＭ（８０％權益）銅、金產量分別為５６４８噸和４４８９盎司。集團繼續深入推進降本

增效，第一季度共實現降本增效１﹒７５億元人民幣，其中，剛果（金）板塊貢獻尤為凸顯，該

業務通過提高銅回收率，降低行政成本等措施共降本增效１６５０萬美元。另一方面，集團繼續

加大流動性儲備，保持健康資產負債結構。截至今年第一季度末，集團貨幣資金餘額為２３１億

元人民幣，淨有息負債率進一步降低至２３﹒３８％。建議買入價４﹒８元，目標５﹒２５元，

止蝕位４﹒５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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