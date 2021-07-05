《金石為開－黃威》非農好壞參半，黃金反彈仍受限

《金石為開》美國６月非農報告喜憂參半，美聯儲短期內仍沒有逼切的加息壓力。上周五

（２日）美元指數及美債收益率均走低，不過由於新冠新毒株的影響，非美貨幣全周表現疲軟，

美元仍錄得升幅，明顯限制了金價的反彈。目前黃金缺乏顯著的利好因素提振，全周僅累計微升

０﹒３％。



美國勞工部數據顯示，美國６月非農新增就業人數增長８５﹒０萬人，超過市場預期的７２

萬人；不過６月份失業率意外上升至５﹒９％，不及市場預期的５﹒６％，薪資增長及勞動參與

率均略遜於預期。整體而言，６月非農的表現只能算差強人意，畢竟前兩月就業增長遜色的情況

下，此次報告好壞參半，未帶來足夠驚喜。不過對於市場而言，這份報告未必是壞消息。勞動力

市場尚未完全復甦，即意味著美聯儲暫時沒有逼切的加息壓力，因此對黃金和股市都相對有利。



另一方面，Ｄｅｌｔａ變異毒株再度對環球經濟復甦產生威脅，尤其是歐洲的疫情又出現復

燃之勢。儘管上周五美元衝高回落，但非美貨幣的疲軟仍令美元指數錄得０﹒５％的周升幅，限

制了黃金的反彈。而且美聯儲內部對於收緊貨幣政策的時點也存在分歧，加上逆回購使用量不斷

創下紀錄，縮減購債規模的幾率正在上升，這也令黃金多頭不敢大舉反攻。



走勢上看，金價在經過６月中的急挫之後，整體反彈幅度不足，甚至未能觸及初步目標位元

１８００關口，多數時間在１７８０美元附近徘徊。日線ＭＡＣＤ下跌動能柱雖然有所縮減，不

過以快線收縮的速度來看，未必能形成有效金叉。ＲＳＩ借上周五的反彈回到４０一線，但短線

局勢仍遭空頭壓制。投資者可小注區間操作，整體以逢高造空為宜。

《六福金融分析師 黃威》



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