《陶冬天下－陶冬》美就業火爆，歐經濟轉強

《陶冬天下》Ｇｏｌｄｉｌｏｃｋｓ重出江湖，全球股市、債市攜手上漲。美國６月非農就

業數據表現良好，就業增加８５０Ｋ，之前兩個月弱過預期的數值也被大幅向上修正，同時工資

上漲略微慢過預期，既給經濟復甦提供足夠的收入支持，又不至於逼迫聯儲很快出手加息，市場

稱之為「既不太冷也不太熱」的Ｇｏｌｄｉｌｏｃｋｓ狀態。Ｓ＆Ｐ５００連續七日破紀錄收市

，上次見到如此氣勢如虹的市場表現發生在１９９７年。與此同時，在幾星期前經歷了一些自我

驚嚇後，債市情緒穩定，資金認同聯儲會議會以非常溫和的方式處理流動性回收，十年期國債利

率回落到１﹒４３％。德國和日本的國債利率同步下降，債市走好。資金憧憬的中國生日派對未

能如期上演，Ａ港股出現大幅調整，與全球股市逆向而行。



不僅如此，上周其實美股、美債、美元、美油同步上升，出現風險資產市場罕見的天象。恐

慌指數ＶＩＸ下沉到２０１９年以來最低水平，風險資產普遍向好，美元指數走高。除了經濟重

啟和再通脹故事外，ＯＰＥＣ＋部長會議因為阿聯酋節外生枝而未能達成增產共識，布蘭特原油

和ＷＴＩ期貨價大幅攀升。儘管避險情緒紓緩，黃金價格上周也小有斬獲。



６月份非農就業增加了８５萬人，是過去十個月來最強勁的。不光６月強，５月數據上方修

正了５８萬多人，４月上方修正了近２８萬人，修正幅度之大歷史罕見。這些數字印證了本欄不

斷強調的美國就業市場火熱這個事實。當然６月是旺季，存在季節性噪音，休閒酒店業佔新增中

４０％。最近美國好幾個州取消了救援補貼措施，因為失業福利太好了，工人沒有興趣出來工作

。一砍福利，勞工參與度高了，就業人數和失業率同時變高，這是好事。筆者在此再次強調，美

國正在經歷一個強復甦。疫情期間由於隔絕政策積累下約６萬億美元的強制儲蓄，會在未來一段

時間變成消費力，加上拜登政府的刺激措施，美國的增長會異乎尋常地強勁。



另一方面，距離疫情前的水平，美國還有６８０萬份工作沒有被修復，經濟學家估計大約有

９００萬成人沒有工作，這給聯儲一個藉口，不急於踩剎車。但是事實上，工人找不到工作和企

業招不到工人並存，低端服務業現在很難找人，一旦低端工資上漲了，連鎖反應必然出現，這就

不是鮑威爾所說的「過渡性通脹」了。聯儲對貨幣環境正常化其實並不真正熱心，但是就業和通

脹數據擺在那裏了，做一點事情是它的職責，只是出手力度上會有掌控。ＦＯＭＣ會在７月應該

會花更多時間談論通貨膨脹，預計第四季度才會從減少買入ＭＢＳ開始削減資產購買規模，明年

第一季度開始少量減少購買國債，資產負債表其實繼續擴張。縮減資產負債表明年下半年，

２０２３年可能加息兩次，每次２５點。這個進程還要配合拜登政府的財政赤字情況，在可預見

的未來，美國乃至全世界仍然處在極度寬鬆的貨幣環境中。資產為王的投資大邏輯，暫時不會改

變，不過要注意市場波動風險。



歐洲經濟也已經出現穩定復甦跡象。歐洲的疫苗注射明顯加快，歐洲各國也在放寬社交距離

上的限制，個人消費和企業投資數據預計有明顯的改善。相信歐洲經濟在下半年有明顯的起色，

全年經濟增長可能達到５％，甚至更高。歐洲經濟復甦是全球經濟的下一個大故事，當然經濟修

復進展還要看德爾塔變種這一變數。歐洲沒有美國那麼高的通貨膨脹，所以ＥＣＢ一直在強調會

繼續寬鬆。需要指出的是，政策性緊急應對措施，包括對個人收入和企業現金流的支持十分重要

。歐洲部分政策會很快到期，政府和央行展期是必須的，筆者估計財政相關的支持政策會延長到

２０２３年底。



本周市場焦點是星期一復會的ＯＰＥＣ＋部長級會談，這對油價乃至股市都有很大的影響。

另一個焦點是公開市場委員會６月份會議紀要，預計文件顯示委員們討論了修改購債計劃並調高

了對經濟復甦的預期。中國的６月貨幣信貸數據也值得關注。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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