《缸邊隨筆－石鏡泉》聯儲局可以加息嗎？

《缸邊隨筆》傳統的抗通脹手段，其一是加息。美國聯儲局可以用上加息這手段嗎？答案是

：不可以。為甚麼？



先明白三點：



（１）美國政府目前有２８萬億美元債；



（２）大部分這個２８萬億美元債是短債，而短債對利率加減是極端敏感的；



（３）一加息，美國政府的利息支出會大增。



過去１０多年，美國各個年期的債息均見下跌，債息下跌，使到美國政府雖然一直加大發債

，但為這龐大債務所付的利息額卻一直下跌。



這個美國大債仔的「借大，但息付少」的蜜月期會在２０２５年就完結。因為市場及聯儲局

都估會於２０２２年╱２０２３年起加息，如美國債息加了０﹒２５厘，美國政府的利息支出就

會增加１００億美元。



又如果聯儲局將其手上所持的債回吐，減至金融風暴前的１萬億美元資產時，而美官息又回

至金融風暴前的４％時，美政府就要為其票據多付１６００億美元息，為長期債券要多付

２９００億美元息。以上所估的增加利息負擔並不包括將會發行的債券，只計算目前已發行了的

。這些新發行的債券其利息負擔估計會達５０００億美元。



總括言，聯儲局如容許加息，並加息至金融風暴前水平，美政府每年要加多的利息支出約為

１萬億美元。１萬億是個怎樣的概念？



美國怎支付這個每年１萬億元的利息支出和還這２８萬億以至５０萬億的美元債的本金？



估計美國是會買多幾部印鈔機，印多些美鈔出來付息，而本金就有拖無欠，有息派便不算壞

帳，不用破產。



這個支拙的情況可以維持多久？不知，因為美國政府年復一年的龐大支出，是未看到可以由

稅入而來清債的可能性。



美國政府要怎辦了？還債？



明續。



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



《資深投資者 石鏡泉》



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