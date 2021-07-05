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即市新聞

05/07/2021 08:17

《缸邊隨筆－石鏡泉》聯儲局可以加息嗎？

　　《缸邊隨筆》傳統的抗通脹手段，其一是加息。美國聯儲局可以用上加息這手段嗎？答案是
：不可以。為甚麼？
　
　　先明白三點：
　
　　（１）美國政府目前有２８萬億美元債；
　
　　（２）大部分這個２８萬億美元債是短債，而短債對利率加減是極端敏感的；
　
　　（３）一加息，美國政府的利息支出會大增。
　
　　過去１０多年，美國各個年期的債息均見下跌，債息下跌，使到美國政府雖然一直加大發債
，但為這龐大債務所付的利息額卻一直下跌。
　
　　這個美國大債仔的「借大，但息付少」的蜜月期會在２０２５年就完結。因為市場及聯儲局
都估會於２０２２年╱２０２３年起加息，如美國債息加了０﹒２５厘，美國政府的利息支出就
會增加１００億美元。
　
　　又如果聯儲局將其手上所持的債回吐，減至金融風暴前的１萬億美元資產時，而美官息又回
至金融風暴前的４％時，美政府就要為其票據多付１６００億美元息，為長期債券要多付
２９００億美元息。以上所估的增加利息負擔並不包括將會發行的債券，只計算目前已發行了的
。這些新發行的債券其利息負擔估計會達５０００億美元。
　
　　總括言，聯儲局如容許加息，並加息至金融風暴前水平，美政府每年要加多的利息支出約為
１萬億美元。１萬億是個怎樣的概念？
　
　　美國怎支付這個每年１萬億元的利息支出和還這２８萬億以至５０萬億的美元債的本金？
　
　　估計美國是會買多幾部印鈔機，印多些美鈔出來付息，而本金就有拖無欠，有息派便不算壞
帳，不用破產。
　
　　這個支拙的情況可以維持多久？不知，因為美國政府年復一年的龐大支出，是未看到可以由
稅入而來清債的可能性。
　
　　美國政府要怎辦了？還債？
　
　　明續。
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

《資深投資者　石鏡泉》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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