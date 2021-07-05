《日入而息》內地監管陰霾港股跌１６６點，歸創通橋首掛升４１％

《今天重點》﹡滴滴出行違規收集隱私遭下架，環時表示滴滴美國上市，國家對其信息安全

監管更需嚴格

﹡傳中國反壟斷機構將阻止騰訊（００７００）合併虎牙鬥魚計劃

﹡歸創通橋（０２１９０）收高近４１％，每手賺８６５０元

﹡林鄭稱國安法實施一年無損港人人權，法治仍穩如磐石；李家超稱正就規

管假新聞進行法律研究；李家超首次以政務司司長身分晤內

會正副主席；李家超稱特區政府將國家安全融入政府施政

﹡６月財新服務業ＰＭＩ急跌至５０﹒３，創十四個月低

﹡傳港澳通關初期每日設配額３０００個

﹡清潔工改列輸入相關個案，香港連續２８日本地零確診



《即日市況》﹡滴滴出行需下架ＡＴＭＸ受挫，港股全日收跌１６６點，科指跌逾２％



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒４４％，外資流入５９億，半導體股拉升



《美元匯價》﹡仍然優先考慮高位造空歐元；歐元最新報１﹒１８７５╱７６，日圓最新

報１１０﹒８０╱８３



《公司資訊》﹡八零八八投資（０８０８８）悉售韓國娛樂公司持股套現近４２０萬元

﹡中梁（０２７７２）半年銷售９５０億元人民幣增加４０﹒３％

﹡完美醫療（０１８３０）上日回購共１００萬股；主席歐陽江增持公司股權

，涉１１５７萬元

﹡東亞（０００２３）與友邦香港（０１２９９）展開合作，推首批人壽保險

產品

﹡國安國際（００１４３）年前收購益高證券事項中有若干不合規行為

﹡康方生物（０９９２６）新藥聯合治療胃癌獲准臨床研究

﹡眾安國際與ＢＣ科技（００８６３）簽協議，ＯＳＬ成為眾安獨家數字資產

交易夥伴

﹡羚邦（０２２３０）與嗶哩嗶哩（０９６２６）合作擴充動漫資源庫；羚邦

集團表示向嗶哩嗶哩收購動畫片，將在亞洲推出

﹡陳凱韻私人向１５００名華置（００１２７）招聘日出席者饋贈各３０００

元

﹡渣打表示大灣區第二季營商景氣指數上升至５８﹒７

﹡華晨中國（０１１１４）、中國華融（０２７９９）及保利協鑫

（０３８００）將被剔出恆生指數系列

﹡匯融（０１２９０）增資內地保理公司３０００萬元人民幣

﹡新地（０００１６）旗下六商場斥５０００萬元推暑期活動，料暑假商場營

業額升最多四成

﹡達豐設備（０２１５３）料未來數年收入增長２０至３０％

﹡歐冠昇重組港交所（００３８８），劃分成市場及營運兩部門；港交所表示

小鵬汽車期貨、期權本周三上市當日同步推出；港交所推社區項目資助計劃

，撥款１０００萬支援非公營中短期項目

﹡藍河控股（００４９８）三個月投資未變現虧損約５﹒７６億元

﹡美的置業（０３９９０）首６個月合同銷售金額按年升７１﹒３％

﹡康寧醫院（０２１２０）上半年門診均次總開支按年跌８％至４３９元人幣

﹡融信中國（０３３０１）６月合約銷售額按年跌２４﹒４％至１４８﹒４億

元人民幣

﹡景瑞控股（０１８６２）６月份合約簽約銷售額按年升５６％

﹡復旦張江（０１３４９）認購平安銀行結構性存款產品，涉３﹒３８億元人

民幣

﹡萊蒙國際（０３６８８）上半年預售額１３﹒６億元

﹡協眾國際控股（０３６６３）將於周三起撤銷上市地位

﹡宏華集團（００１９６）與斯倫貝謝中東簽訂鑽機服務協議，提供鑽機服務

﹡嘉利國際（０１０５０）次季訂單呈上升趨勢，料泰國廠房月產量３萬伺服

器外殼

﹡國泰航空（００２９３）推出尊尚旅遊生活品牌，國泰聯營信用卡快將在香

港面世

﹡雲頂新耀（０１９５２）合作夥伴與輝瑞簽訂ＳＰＲ２０６區域授權許可協

議

﹡大洋集團（０１９９１）以１４７７萬元人民幣向聯冠世紀出售大洋醫療投

資７１％股權



《國企紅籌》﹡滬杭甬（００５７６）附屬與大股東旗下浙商金控訂商品差價互換協議



《神州民企》﹡綠城（０３９００）附屬擬贖回永續資本證券

﹡金山軟件（０３８８８）轉型１０年，雷軍向每名員工派６００股價值約

２﹒６萬

﹡信義玻璃（００８６８）獲３０億元三年期銀團貸款，用於添置設備及貸款

再融資

﹡恆大（０３３３３）否認全面上調樓盤價格

﹡比亞迪（０１２１１）在東莞成立新公司，經營範圍含汽車租賃

﹡世茂集團（００８１３）６月份合約銷售額按年增長２﹒６％

﹡雅居樂（０３３８３）６月預售額按年跌３﹒２％至１４４﹒２億元人民幣

﹡花樣年控股（０１７７７）附屬公司以１２﹒６億元人民幣收購上海綠閔物

業管理



《中國要聞》﹡６月財新服務業ＰＭＩ急跌至５０﹒３，創十四個月低

﹡北京西城區施行新方案，高價學區房子女或入普通學校

﹡市監總局通報１８批次食品抽檢不合格，涉天貓、京東

﹡神舟十二號航天員完成首次出艙任務

﹡懷才不遇酒後打人，航天投資控股董事長張陶被停職

﹡市監總局廣告監督管理司原副司長桑林被開除黨籍公職

﹡中原地產表示上海新房成交反彈，７月市場將進入淡季

﹡穆迪表示首季影子銀行資產佔名義ＧＤＰ的比例創八年低

﹡兩部門表示允許新能源配套送出工程由發電企業建設

﹡交易商協會對民生銀行、國信證券等進行自律處分

﹡人行１００億逆回購利率持平，淨回籠２００億元

﹡ＢＯＳＳ直聘表示高度重視並積極配合網絡安全審查工作

﹡滿幫表示將積極配合網絡安全審查，堅決維護國家安全

﹡運滿滿、貨車幫、ＢＯＳＳ直聘接受網絡安全審查

﹡滴滴出行違規收集隱私遭下架，環時表示滴滴美國上市，國家對其信息安全

監管更需嚴格

﹡字節跳動否認通過ＢｙｔｅＰｌｕｓ出售ＡＩ技術，僅提供技術服務

﹡中國中免中期多賺４﹒８倍，稱離島免稅新政效應凸顯

﹡中汽協預計６月汽車銷量同比跌１６％，環比跌近一成

﹡６月期貨市場成交量、成交額分別增近２９％和５２％

﹡傳中國反壟斷機構將阻止騰訊合併虎牙鬥魚計劃

﹡全球建築規模最大的天文館將於下周六在滬開館

﹡方正集團重整計劃獲批，方正證券控股股東等變更

﹡外交部表示中方與法德就視頻峰會保持密切溝通

﹡新疆政府發言人表示美國對新疆扣上強迫勞動帽子是霸權



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒２％創新高，台灣或放鬆各行業管制措施



《其他消息》﹡北區區議員劉其烽辭職

﹡李家超稱正就規管假新聞進行法律研究；李家超首次以政務司司長身分晤內

會正副主席；李家超稱特區政府將國家安全融入政府施政

﹡特別選民登記安排今截止，民主派無特別宣傳

﹡蕭澤頤稱絕不容許現場追悼或美化行兇者的行為

﹡禮賓府縱火案再多一名１９歲女子涉嫌串謀縱火被補

﹡警方拘捕兩人涉嫌在社交媒體煽惑他人殺警及縱火

﹡截至今早８時，２３８萬名市民為消費券遞交電子登記

﹡林鄭稱國安法實施一年無損港人人權，法治仍穩如磐石

﹡唐英傑案劉智鵬作供：「光時」口號有打倒政權意思

﹡鄭若驊稱國安法保障人權，但新聞人員亦要守法

﹡鄭雁雄稱維護國家安全是特區政府責任，無關政治中立

﹡法政匯思解散，社交專頁被刪除

﹡消息指維他奶收炸彈恐嚇，警方列作刑事恐嚇處理

﹡財匯局表示履行規管職能時採取相稱原則，持份者普遍支持改革方向

﹡陳茂波稱本港電子支付仍有進一步深化空間

﹡本港６月住宅買賣合約按年升８﹒６％，總值升２４﹒８％

﹡中原十大屋苑周末錄２２宗成交，按周升逾４７％

﹡深股通額度全日用４０億元，陸股通止連續三日淨流出；滬股通額度全日用

４３億元，陸股通流入５９億

﹡溢利證券梁德成因違反打擊洗錢規定而遭證監會罰款４０萬元

﹡證監會禁止茂宸證券前持牌代表劉戈重投業界１２個月





《新冠疫苗》﹡清潔工改列輸入相關個案，香港連續２８日本地零確診

﹡傳港澳通關初期每日設配額３０００個

﹡衛健委表示全國新冠疫苗接種劑次超１３億

﹡台灣今新增２８宗本土，為５月１３日以來最少

﹡英國或於兩周後解除社交距離限制

﹡何栢良稱紅茶館清潔女工或未跟足指引，應加強培訓

﹡染變種病毒印度男涉隱瞞行蹤提供假資料，判監三個月

﹡疫苗接種計劃進一步擴展至所有香港合資格訪客

﹡傳台積電及鴻海向復星洽購疫苗，郭台銘籲勿臆測內情

﹡中信股份推接種疫苗大抽獎，頭獎為３９萬日產七人車

﹡外展隊為迪士尼及九巴共逾千名員工接種疫苗

（ｚｚ）

