《日出而作》油組等產油國暫停增產磋商，美駐港領館職員初步確診

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 休市
標普５００ 休市
納斯達克 休市
倫敦富時１００ ７１６４．９１ 升 ４１．６４點╱０．５９％
法蘭克福ＤＡＸ １５６６１．９７ 升 １１．８８點╱０．０８％
巴黎ＣＡＣ４０ ６５６７．５４ 升 １４．６８點╱０．２２％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１０．９２，歐元兌美元１．１８６４
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