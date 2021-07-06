《運籌帷幄－梁業豪》筆者的投資分析影片於《經濟通》同步播放

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為２５％和３２﹒５％，

局勢則分別屬於顯著向淡和中性。由於ＷＢＩ－ＥＳＴ和ＷＢＩ－ＭＴ同步跌至－１，全期合適

的實際持貨量須作下移。具足夠應市經驗的讀者朋友現可動用３７﹒５％中線持貨；若作長線投

資，注碼則可為４７﹒５％。事實上，近日港股大市走勢持續向淡，暫時未有正式重納升軌的跡

象。看來，筆者早前「７月港股先跌後升」的預測沒有需要改變。但最後能否令恆指全月報升收

場，暫時難以判斷。

從昨天（５日）起，筆者ＹｏｕＴｕｂｅ頻道內每個交易日的一至三段「投資影音分析」影

片會於ｅｔｎｅｔ Ｙｏｕｔｕｂｅ頻道內同步播放，適合所有認真的投資者觀看，學習如何利

用高階分析技巧，捕捉市場參與者的心理和拆解大戶的後市取向與部署。正常情況下

４：３０ｐｍ與７：３０ｐｍ都會有一段影片播放；於市況呈現劇變的情況下，則會有第三段影

片於１０：３０ｐｍ播放。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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