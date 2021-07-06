《缸邊隨筆－石鏡泉》２０２１年１２月．美儲局大限

《缸邊隨筆》美儲局的大限，未必確實在２０２１年１２月，可以是在２０２１年９月，也

可以是在２０２２年３月。總之，在今後的６個多月裏，美儲局會有一劫，美儲局欲化解這一劫

，十分不易。



今年首季，當美債息湧上１﹒７厘時，筆者就有文，指美１０年債息升完，會回至１﹒５至

１﹒４厘區，當時沒作解釋。今次要先解釋了，才可知為何美儲局在未來６個月，會有一劫。



先看美國財政部與美儲局的一些牌面資料：



（１）美儲局謂通脹是暫時性的，以拒加息；



（２）美儲局又謂會收水，但一定要待美國就業數據好，經濟好才會收；



（３）美儲局今時買有８兆美元的美債資產；



（４）美儲局今時仍會每月買８００億的美國長債和４００億的按揭債，至今年底；



（５）今時存於美儲局的隔夜逆回購金額一度逾９９００億；



（６）這個隔夜逆回購金額於今年３月時額度是零，即是由３月至６月間，這個隔夜逆回購

金額飆升近１萬億；



（７）於６月美儲局議息會後，提出要對這些原只得零息的隔夜逆回購金，支付０﹒０５厘

利息；



（８）美財政部要因應白宮的刺激經濟方案而要大力發債。



有了這些牌面資料，就開始講古仔。



美儲局一直都是每月買８００億長債，４００億按揭債，但自２０２０年５月起，美國財政

部每月所發的債就多於８００億（多８０億至２６０億），２０２１年３月更一度多於美儲局買

債（８００億）額上２６０億，由於債供應多，美１０年債息就於今年３月被扯上１﹒７厘，美

股便跌了。



假如美財政部續以每月大於８００億的債額發債，美１０年債券遲早會被扯上逾２厘，美股

市必瓜。但美國財政部也有聰明人的，他們會移形換影。



於２０２０年時，美財政部用盡一切手法，蓄了筆私房錢，存在美儲局，金額逾１﹒６萬億

，這些私房錢是一些國會已通過的財資法案而又未被執行（即將錢派出去）。眼見１０年債息衝

２厘關，美財政部就立時做出個「節發債」行動，不再發這麼多長債，不要多到美儲局和市場哽

不下，於是美１０年債息就急回下至今時的１﹒４╱１﹒５厘區。



＊美債買家趨減少＊



財政部少發了長債，並不代表美國政府會少花錢。錢從何來？就是從財政部存於美儲局的「

私房錢」中提出來。所以這個私房錢金額便由１﹒６兆，回下至０﹒６兆左右。



在以前，美國政府發的債，一直有外國政府肯買入，但自２０１５年後，外國政府的買債金

額基本上是原地踏步。此即自２０１５年起，美國政府發行的美元債，在國際上少了買家，要由

美國人、美金融機構、美國人自己哽晒，這個是：



（１）反映美元債券的公信力受懷疑；



（２）美國政府不能再靠印鈔來搵人笨，而自己卻大花筒。



自２０２０年５月後，外國政府持美債額雖有起伏，但基本上是趨減少。



到今年底，美儲局的月買８００億長債、４００億按揭債是屆期滿，如沒有了美儲局這

８００億的買債，而外國政府又不買債的話，單靠美國國內資金，是哽不下這８００億（美儲局

的額）及另加百多二百億的新債額，於是美長債息就會重複２０２０年７月至２０２１年３月的

急升，由０﹒８厘升至１﹒７厘，升了０﹒９厘。但今次是會由１﹒４厘升０﹒９厘，會升至２

﹒３厘過外。如屆時美通脹勢頭又勁，則十年長債是可以升逾２﹒５厘，以至３厘，才足以應付

目前已是２﹒５厘的通脹，又如按傳統經濟理論，息率要在通脹以上２厘才可以壓到通脹的話

，不排除在明年初，便有人會嗌美１０年債息見４﹒５厘！



美儲局和美財政部怎應付這大限？明續。







＊洛陽鉬業上望５﹒８元＊



內地礦業巨企洛陽鉬業（０３９９３）（滬：６０３９９３）主要從事採選、浮選、焙燒、

冶煉及下游加工鉬、鎢、銅、金及其他貴金屬，產品主要應用於鋼鐵、石油、工業用機器、汽車

及國防等工業，而鎢產品則主要用作超硬合金的碳化鎢。



＊首季營業額增近八成＊



洛陽鉬業今年首季營業額增長逾７８％至約４００億元人民幣，股東應佔溢利增加１﹒２倍

。有色金屬股昨普遍上升，洛鉬昨收報５﹒０２元，升８﹒８９％，是同類板塊中升幅最大的一

隻；預期市盈率２６﹒１５倍，預期周息率１﹒１７％。Ａ股則收報５﹒５９元人民幣，升

９﹒３９％。



周線圖上，洛陽鉬業已從保歷加通道頂回落至底部，卻有支持並見反彈，中央最近中和相關

金屬價格的舉措似乎對洛鉬股價影響不大；日線圖上，洛鉬則突破了保歷加通道中軸４﹒６６元

水平，故估計它終會朝５﹒２元或以上進發。



有興趣者可候４﹒８元吸納，短期阻力在５﹒２元，目標先看５﹒２元，再上望５﹒８元；

短期支持４﹒６５元，止蝕於４﹒５元。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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