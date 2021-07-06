《專家之言－李偉傑》內地政策風險增加，大市只宜博技術反彈

《專家之言》上周美國勞工部公布六月非農業職位增加８５萬個，雖比市場預期７２萬個多

，惟六月失業率升至５﹒９％，遜於市場預期的５﹒６％，美股在經濟數據欠理想下，逆向思維

再度做好，標準普爾指數及納斯達克指數再度破頂，但港股由三月開始走勢上已經跟美股脫鈎。



＊加大力度處罰價格違法行為，中港股市齊跌＊



上周五（２日）港股在初段不明跌因下，下跌超過５００點，到臨收市前１０分鐘才有報道

指，內地為規範市場競爭，進一步明確並加大對價格違法行為的處罰力度。國家市場監管總局７

月２日出台規定，針對新業態下的大數據「殺熟」（即相同商品或服務，舊用戶看到的價格比新

用戶貴），擬最高可處上一年度銷售總額０﹒５％罰款，據《價格違法行為行政處罰規定（修訂

徵求意見稿）》指出，對低價傾銷、價格歧視、價格串通、價格欺詐、哄抬價格等行為，將沒收

違法所得，可以並處違法所得５倍以下的罰款。若沒有違法所得的，給予警告，可以並處違法行

為發生期間銷售額１％以上、１０％以下的罰款，情節嚴重的，責令停業整頓，或者吊銷營業執

照。原來上周五中港兩地股市下跌是有原因的，只是本港大部分投資者並未知道發生何事，但見

下跌幅度以及成交金額相繼增加，原來政策收緊並未冷卻。



＊滴滴出行受查ＡＰＰ下架，科網平台股份受壓＊



在周末期間，在美國上市三日的內地約車公司滴滴出行（ＤＩＤＩ）遭國家互聯網信息辦公

室作網絡安全檢查，要求公司在審查期間停止新用戶註冊，更將滴滴出行ＡＰＰ下架，實行全面

整改，雙重消息對網絡平台股份帶來新一波震盪，愈大間企業投資範圍愈廣，受安全檢查及整改

機會亦因此加大，在原本市場開始對反壟斷調查等政策淡化下，一盆冷水淋下來，不單止令投資

者對科技平台馬上降溫，更沖走資金流向，北水從科網平台股份相繼流走，短期可能會炒作低位

博技術反彈，但中線市場信心仍未回復下，暫時相信只有反彈，而下方在２８２００點失手後，

尋找支持位已經下移至五月份低位２７７２８點，上方阻力位置短暫維持在１００天移動平均線

２８９５１點，板塊上現時應暫時避開平台經濟股份，但內需及汽車類板塊仍然維持強勢，早前

較為看好的醫藥及醫美板塊走勢依然理想，另外本港零售及收租類股份，相信可受惠疫苗接種率

提高以及消費券等因素，帶來足夠穩定資金投放熱情。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會

持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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