【騰訊轉勢？】騰訊半日獲逾４億重新掃貨，惟分析建議未宜撈底！

《經濟通通訊社記者葉嘉兒６日報道》有傳中國反壟斷機構將正式阻止騰訊

（００７００）合併內地兩大遊戲直播平台虎牙和鬥魚的計劃，連續錄得五支陰燭的騰訊今日輕

微低開後很快掉頭倒升，早上最多反彈近２％。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，騰訊為半日淨

主動買入規模最多個股，達４﹒３３億元，暫結束過去連續五個交易日的淨主動賣出，難道騰訊

轉勢了嗎？



＊騰訊利淡消息浪接浪＊



受「滴滴出行」下架影響下，科網股昨日（５日）顯著受壓，恆生科技指數再挫逾２％，當

中身為滴滴第三大股東、持股約６％的騰訊亦滑近４％，股價創年內新低。反壟斷監管未降溫，

市場屢傳為下個受罰對象的騰訊繼續成為風眼。

雖然騰訊私有化搜索引擎搜狗的計劃據報月內獲市監局批准，但利淡消息仍一浪接一浪。最

新傳內地阻止旗下直播平台虎牙及鬥魚的合併計劃，因為騰訊未能提出足夠補救措施，以回應市

監局對合併兩公司造成壟斷的憂慮。值得留意的是，兩企在內地遊戲直播市場市佔率達八成，難

怪被監管機構盯上。

另外，擁有中國網上音樂市場逾三分之二市佔率的騰訊音樂，早前有傳於七月一日黨後被處

以大額罰款，暫時消息仍未明朗化。



＊惟資金流向略有好轉跡象＊



眼見騰訊的負面消息不斷，北水亦早有部署。北水自上月２１日起，不時大規模淨賣出騰訊

，當日淨賣出逾４０億元，緊接兩日亦各有逾２０億元及近１８億元的淨賣出。單計過去五個交

易日，騰訊被北水合共淨賣出１５１﹒３１億，冠絕一眾個股。

不過，據《經濟通ＨＶ２報價系統》，資金有重新掃貨跡象。計及所有市場參與者，騰訊半

日錄４﹒３３億元資金淨主動買入，過去五個交易日平均則錄近１２億元淨主動賣出；非散戶主

動買沽比率為５４：４６，亦較過去五天均理想。

北水資金方面，據《大戶追蹤》功能，在十大淨被動買入╱賣出券商中，僅見代表深圳北水

的券商－－中國創盈市場服務，淨被動買入１０８５萬元，未見代表上海的中國投資信息登上十

大淨被動賣出券商榜，不排除北水略有轉方向，惟需留意收市後港交所公布的數據。



＊待消息明朗化或北水轉向始考慮部署＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今日在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏ

ｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，鬥魚與虎牙的合併早於去年八月已提出，市場一直抱持觀望態度

，目前可謂幾近塵埃落定，不需再抱希望，反而能令股價略為喘定。她認為，公司未來亦可集中

改善數據網絡安全問題，相信最終或可以罰款或轉變股東組合解決，故對騰訊長線前景仍然有信

心。

熊麗萍補充，雖然現時騰訊估值已達吸引水平，但投資者未宜急於撈底，因為「滴滴出行」

一事或會令市場再次擔憂南非大股東減持。她建議參考北水作部署，以淨賣出騰訊金額開始縮減

為樂觀信號。不過，考慮到騰訊「百足咁多爪」，提醒投資者需留意騰訊在旗下被監管企業所佔

股份比例。

